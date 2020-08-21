20200821中天新聞 情侶追撞車斗雙亡 駕駛肇逃稱「不知被撞」

台南後壁區20日下午發生一起死亡車禍，一對情侶雙載行經台1線後壁上茄苳段南下280公里處，疑因天雨視線不佳，撞上前方等停紅燈的砂石車，情侶倆雙雙不治。而男騎士臉書貼文曝光，他生前就非常喜愛騎車，一個月前才開心換新安全帽，還將合照發上網，未料不到一個月卻慘死輪下。

據《中天新聞》報導，這名黃姓男大生生前非常喜歡騎車，臉書頭貼更是放上和愛車的追焦攝影照，不少親友在貼文下大讚「照片很帥」並叮囑黃男騎車要注意安全；而黃男在一個月前剛購入新的全罩式安全帽，還PO出安全帽與女友歡喜比耶的合照。孰知，不到一個月就發生這樣的憾事。

而這起離奇車禍發生於20日，這對情侶疑似因雨天視線不良，撞上前方砂石車。而據現場目擊者與監視器畫面指出，砂石車駕駛在事發當時有下車查看，司機到案時則聲稱，感覺車子打檔有誤才下車查看，但未有異狀才又離去。全案將以肇事逃逸及過失傷害致死等罪將司機移送台南地檢署偵辦。

(中時新聞網)