疫情一度重創旅遊及地方產業，中華創意旅遊發展學會思考「如何好好一起活下去」，如何將旅遊業及地方產業串聯整合創新旅遊方式。中華創意旅遊發展學會理事長吳政和提出「台版TAUCK塔克旅遊」，一種另類優質旅遊方式，享受旅行社專業安排旅行的便捷，同時擁有個人旅遊自由及樂趣。

「塔克旅遊（TAUCK）」於1925年在美國康乃迪克州成立，至今已有95年歷史，獲獎無數，成為旅遊品質口碑極佳的世界最佳旅遊品牌。塔克旅遊產品主題涵蓋：團體、親子、河輪、小型船舶、小團體深度文化體驗等。

吳政和表示，塔克旅遊產品擁有五大特質，包括崇尚個人品味：擁有個人旅遊的樂趣及自由，同時享受團體旅行的便捷和價格；享受美食：採取自由點餐（A LA CARTE）方式，在旅遊團中除了提供旅客個別自選菜式外，也可自選用餐時間、自由點菜；卓越服務：塔克旅遊擁有經過審慎選擇及專業訓練的優質領隊；一流住宿：住宿各地最高級的旅館；重視品質口碑：每位參加過的客人都是Tauck Tour最佳的口碑介紹人。

中華創意旅遊學會全新設計出「2020苗栗銅鑼台版塔克旅遊行程」，深入客家文化重鎮。由經濟部中小企業處與中華民國資訊軟體協會，指導金龍永盛旅行社與英二國際開發精心策畫，加上銅鑼觀光產業協會的大力協助，讓旅客能與銅鑼客家文化做最深度的感性接觸！

遊程全程以數位元影音與數位元旅客服務中心全程輔助，從客委會中央級的「客家文化館」出發，一窺台灣最具歷史代表性的產業經濟客莊-採茶文化，同時品嚐被旅行社遺忘30多年的團體旅遊路線上、最道地且不一樣的客家團餐料理，以及親身實作兒時回憶-彈珠汽水，最後帶領「塔粉」在當地新興時尚的知名婚紗聖地留下唯美身影，回程再購買傳承130多年客家餅舖研發的杭菊餅，為一整天優雅的行程畫下塔克句點！

(工商 )