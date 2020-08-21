澳洲主要出口商品鐵礦砂和黃金價格躥揚，抵銷新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，帶動澳元自3月觸底以來強勁反彈，澳元匯價現已升至2019年初以來最高水準，成為疫情期間表現最佳的主要貨幣之一。

澳元兌美元繼19日觸及0.7275美元，站上一年半高點後，21日盤中下跌0.26％，報0.7173美元兌1澳元。本周截至周五，澳元上漲0.4％，可望創下周線連九紅紀錄。

以出口額計，鐵礦砂是澳洲最大的出口商品。根據S＆ P Global Platts數據，鐵礦砂價格已站上6年高點，目前逼近每公噸130美元。澳洲的主要貿易夥伴大陸買下全球近六成的鐵礦砂。

此外，投資人在經濟衰退的時刻積極尋求避險，帶動澳洲另一項主要出口商品黃金價格狂飆。金價在8月稍早一度衝上每盎司2,051.5美元，寫下歷史新高紀錄，2020年迄今累計大漲29％。

支撐澳元上漲的原因還有美元貶值和大陸經濟反彈。聯準會（Fed）大手筆救市，還有美國是全球疫情最嚴重的國家，皆不利美元走勢。美國的確診人數已經超過550萬人，反觀澳洲僅2.4萬人。

澳元在3月中暴跌至0.551美元，創下近20年新低紀錄。澳洲解封的時間比預期更早，且商品價格揚升，澳元自3月中觸底後便強勁反彈。

澳洲國民銀行（NAB）全球外匯策略主管艾崔爾（Ray Attrill）表示，預期澳元將在未來兩年內升至0.8美元，反映商品價格穩健。

另外，澳洲西太平洋銀行（Westpact）首席經濟學家伊凡斯（Bill Evans）上修澳元匯價預測，估計澳元可望在2020年底時升至0.75美元，相較於先前預估的0.72美元，2021年底可望升至0.8美元，優於先前預估的0.76美元。

伊凡斯指出，鐵礦砂價格強彈和大陸的強勁需求，是推動澳元上漲的主因。

(工商 )