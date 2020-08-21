高雄銀行為服務大桃園鄉親，已在桃園區及平鎮區設有分行，21日選定龜山區，再成立林口分行，由高雄銀行董事長朱潤逢、桃園市市長鄭文燦及各界代表共同主持開幕剪綵。

龜山地區在桃園機場捷運開通後，人口大量移入，加上生活機能成熟、交通便捷，成為極具潛力的發展區塊，各大金融機構紛紛設點服務。高雄銀行是高雄市政府持股43％的銀行，未來會與桃園市政府密切合作，提供大桃園地區鄉親更便捷、更在地的金融服務。

高雄銀行響應政府政策並落實推動企業紓困貸款業務，於金管會第一階段的評比中獲得自辦紓困核准金額占授信總餘額之比率組的第三名，並以「從寬、從速、從簡」的原則辦理紓困振興貸款業務，協助受疫情影響之企業能夠順利度過難關。

近年來金融科技風潮正熾，各大金融機構均積極布局數位金融服務，高雄銀行在林口分行及南高雄分行導入創新的「數位服務體驗區」，除了以數位化設備提供民眾更便捷的服務及最新的科技趨勢體驗外，亦將運用大數據分析了解客戶需求，創造具「溫暖」和「效率」的客製化貼心服務。

朱潤逢表示，林口分行將提供一系列「敦親睦鄰」優惠活動，如開戶迎賓禮、精彩貸個人理財貸款專案、快樂小頭家專案、外匯理財好輕鬆專案、信用卡加油享5％回饋專案、基金手續費優惠等，也將持續規劃更多元的金融活動。

(工商 )