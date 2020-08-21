美盛旗下凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze及副總裁暨投資策略分析師Josh Jamner指出，7月經濟和市場趨勢續有改善，令凱利投資經濟復甦儀錶板上的兩個訊號均見好轉，進一步確認了正面的整體趨勢。

換句話說，我們上個月認為衰退已經結束、新一輪經濟擴張已開始、金融市場底部亦已形成等對市場審慎樂觀的看法，得到了進一步的驗證。

經濟復甦儀錶板上首個出現正面變化指標為「財務狀況」，由黃色變為綠色。雖然感覺已過了良久，但事實是僅在幾個月前，金融市場才曾經出現歷史性波動、信貸發行陷入停滯、石油期貨價格更一度跌至負數。

不過，在美國聯準會（Fed）迅速而果斷的行動下，目前市場功能和秩序已恢復。凱利投資經濟復甦儀錶板的「財務狀況」指標追蹤約100個市場訊號。

總體來看，這些訊號顯示流動性恢復、主要資本市場重新開放及市場波動減少，故財務狀況指標有所改善。這些訊號變化，形成經濟復甦儀錶板上「財務」部分的兩個綠色訊號和一個黃色訊號，也是儀錶板三個部分當中表現最佳者。結果似乎與股市早於整體經濟復甦的趨勢一致。

第二項改善的指標為「新屋動工」，它已從紅色變為黃色。這一項變化可能反映美國大部分地區現已解除封鎖。隨著限制放寬，表現由谷底翻升亦不足為奇。新屋動工量似乎在4月觸底，年度增長率為93.4萬，5月則稍微上升至101萬；然而，6月的表現更為強勁，達到119萬，足以將訊號推向黃色區域。

新冠肺炎疫情造成經濟衰退的獨特之處，在於決策者對經濟情況有了前所未有的資訊。一旦實施封鎖措施，經濟衰退在很大程度上已成定局。

此外，這場危機不是由任何的「破壞者」所引起的，這令刺激政策面對更少政治挑戰。因此，美國聯準會和國會都迅速地採取行動，提供前所未有的支持政策。

「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（CARES法案）」，加上幾個較小型的支持政策，不僅比以往的計劃大得多，而且實施需時亦更短。

在簽署CARES法案後，只需要幾週時間便因應美國薪資保護貸款計劃（Paycheck Protection Program）分發了消費者支票。相對以往而言，類似的計劃所花費的時間更長，在2001年和2008年的經濟衰退期間，由批准到寄出消費者支票之間需時超過了三個月。

CARES法案的某些規定已經開始失效，而國會正在積極制定第五輪刺激法案。即使政府支持政策可能正在減少，但並沒有完全消失。

總體財政政策預期將會在2021年全年保持寬鬆，然後在2022年開始慢慢收緊。

我們認為，只要新冠肺炎疫情仍繼續是主要的經濟風險，政府料將繼續以不同方式支持其選民。

儘管由於新冠肺炎疫情持續而引發的政治爭端和經濟不穩可能導致周期性的波動，但我們仍然相信目前環境對於長期投資者而言，是比 較有利的。

(工商 )