久坐是許多在辦公室的上班族無法避免的情況，而喝咖啡更是大多上班族的習慣。耳鼻喉科醫師陳亮宇進日就分享一起案例，他有位病患，從事設計工作，常常早上5、6點就開始工作，且平時愛喝咖啡，怎料有日午睡醒來，驚覺右耳完全聽不到，就醫後才得知自己罹患了「右耳突發性耳聾。」

陳亮宇醫師近日在節目《醫師好辣》上分享，他有名病患是設計師，靠接案子為生，因工作關係需久坐，平時喜愛喝咖啡，且不愛運動。某日因工作太累，吃飽後趴在桌上午休，恰巧老闆來訪，找他討論事情，但老闆叫了2次他還是沒醒，最後老闆生氣的拿夾板朝他頭部揮去並怒斥，「我叫你，你有沒有在聽！」他驚醒後發現自己右耳完全聽不見，讓他嚇得趕緊就醫。

對此，陳亮宇說，該病患耳朵血管塞住，是俗稱的耳中風，但一般年輕人情況並不會這麼嚴重，該病患因為久坐導致循環變差，又加上愛喝咖啡讓血液變的濃稠，循環狀況雪上加霜。更慘的是，他嘗試讓病患使用類固醇、住高壓氧等方式，但最終還是沒能救回右耳聽力，只好請他帶上助聽器。

最後，陳亮宇醫師也呼籲，無論工作如何忙碌，身體狀況還是要照顧，事業拼過頭，健康卻亮起紅燈，最後的結果都是不可逆的。

上班族要當心！久坐、喝咖啡竟毀掉一生！(影片來源/醫師好辣Youtube官方頻道)

(中時新聞網)