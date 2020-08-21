知名連鎖速食店摩斯漢堡來台多年，但其較高額的餐點與分量，在講求CP值的台灣，相較於競爭對手麥當勞、肯德基都不是很吃香，但為何摩斯能夠始終屹立不搖又穩定發展？網友給出5點原因，其中更有項「隱藏CP值」大贏其他速食店。

網友在PTT八卦版PO文發問「摩斯漢堡是怎麼在台灣存活的？」，他指出摩斯份量少單價高，走精緻路線，CP值完全被麥當勞、漢堡王完爆，但為何在台灣這種講究CP值的環境還能屹立不搖？引起熱議。

鄉民紛紛留言點出摩斯主要優勢：「紅茶啊，要問幾遍」、「紅茶加檸檬片超好喝」、「雖然很貴，但真的比麥當當跟KFC好吃」、「米漢堡無可取代」、「餐點都現做」、「和風炸雞屌打其他家」、「環境很好，沒有小屁孩跟8+9在那邊吵」、「在摩斯看書殺時間超享受，麥當勞肯德基超級吵」、「桌子大，椅子又舒服」、「速食店裡面最好待的一家」、「當成簡餐店看就知道，出餐慢氣氛好」、「聚餐有人會選摩斯，但有人會選麥當勞肯德基嗎」，更有人指出隱藏的CP值項目：「有插座」、「40元紅茶不限時充電用電腦而且還很乾淨，全台灣有多少這種地方？CP值超高」。

(中時新聞網)