（周末限定，icash Pay新戶第一筆消費享100％回饋。 圖／愛金卡公司提供）

icash Pay為持續吸引用戶申辦使用，推出週末限定之「註冊並完成第一筆消費享100％回饋」活動，8月22日(六)或8月23日(日)於OPEN POINT APP中「支付」註冊icash Pay (或於icash Pay APP註冊icash Pay)「並」於本周六日完成第一筆消費，當筆消費享100％回饋 (以OPEN POINT點數贈送，每用戶點數回饋上限100點並限領1次，限量2萬名)。

若於前述期間內註冊icash Pay後，綁定新光銀行或第一銀行帳戶，以綁定之帳戶直扣或儲值至icash Pay帳戶完成首次交易，再贈100點OPEN POINT(新光銀行限量4000名，第一銀行名額無上限)，符合活動資格者，將於2020年9月15日前獲得回饋之OPEN POINT贈點。

近期7-ELEVEN推出2020年8月31日前持icash Pay至門市消費立折5％、逢週日立折10％活動，搭配icash Pay全通路消費享3％回饋(以OPEN POINT點數贈送，每用戶每月上限300點，每月贈點總上限300萬點)及每月icash Pay累積消費滿仟元再享星巴克好友分享券1張(每用戶每月上限10張)，是相當超值的支付選擇。

愛金卡公司指出，歡迎民眾趁此波週末限定的新戶消費最高贈200點OPEN POINT回饋活動註冊icash Pay。

(工商 )