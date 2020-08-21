警方查獲手機9支、人頭電話卡6張、人頭提款卡2張、存摺1本等不法贓證物。(翻攝照片／林郁平台北報導）

竹聯幫地堂32歲徐姓男子，去年9月在基隆網咖與人發生口角，竟率小弟圍毆對方，強索被害人3萬6000元，被害人無力支付，徐嫌竟控制對方10天，並強押至銀行、郵局、通訊行，辦理人頭帳戶供詐騙集團使用，刑事局偵查第四大隊偵辦後，將徐嫌等7人檢肅到案，訊後，依組織、恐嚇取財、傷害、詐欺、還害自由等罪嫌送辦。

刑事局今年2月底獲報，徐嫌專門以黑道名義從事暴力恐嚇取財、妨害自由，還強押被害人辦理人頭銀行帳戶、人頭電話卡供詐欺集團使用，遂報請基隆地檢署檢察官唐道發指揮偵辦，與基隆市警局第一分局、第二分局、新北市警局汐止分局共組專案小組，積極深入調查該不法組織犯罪事證。

警方調查，徐嫌多次強押、傷害被害人，並限制其人身自由及恐嚇取財得逞後，仍不斷對被害人及家屬恐嚇騷擾，此外，還吸收多名未成年青少年加入幫派。

專案小組經6個多月跟監蒐證後，19日兵分多路，在基隆市將徐嫌等7人檢肅到案，現場查獲手機9支、人頭電話卡6張、人頭提款卡2張、存摺1本等不法贓證物。

(中時 )