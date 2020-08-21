下半年這一波的黃金漲勢又急又快，融漲（melt-up）的效果激勵金價一飛衝天，屢屢突破歷史新高，交易擁擠的情形可見一般，然而黃金突破2,000美元關卡後，技術指標閃爍紅燈，同時法人反手調節，黃金期貨淨多單減碼輔以疫苗研發正面發展的消息，引發大幅拉回的情境出現，目前市場交投依舊熱絡，短線波動仍將偏高，但待籌碼面整理後，在基本面利多、地緣政治風險和景氣前景不確定因素支撐之下，乖離修正相對更有利後續金價上行。

面對3月突發的全球公衛事件，各國央行無不卯足全力，施以大規模貨幣政策來支持景氣復甦，儘管疫苗研發加速發展，但實體經濟受到的衝擊何時能夠恢復尚需時間觀察，在超低利率的環境之下，面對通膨潛在的升溫可能，硬資產再度吸引投資人目光，包括美銀、花旗、高盛和瑞信等大型券商紛紛表示，受低利率、弱勢美元及後續事件不確定性支撐下，避險和投資需求有望推動黃金繼續走高，預期未來六至十二個月金價上看每盎司2,300～3,000美元不等的水準。

面對疫情的不確定性和國際緊張情勢，避險需求有增無減，後續市場還將迎來美國總統大選、英國脫歐、中美貿易談判等事件，考量地緣政治風險升溫和景氣復甦仍有疑雲，在寬鬆政策前景之下，看好後續黃金及貴金屬產業表現。

目前金價能否持續創高已並非唯一支持金礦股的利多，只要黃金維持偏多趨勢向上，逐季墊高的黃金均價亦有利金礦商獲利成長，尤其整體產能受疫情影響幅度低於預期，銷售回升可望貢獻財報表現，支持金礦股配息穩定，和前次2008年的寬鬆政策週期相比，目前金礦商對於大型資本支出的開發計畫有所保留，更傾向透過併購或整合擴大礦藏儲量，其中中小型金礦商受益金價走揚現金流倍增，財務和債務結構均大幅改善，相較大型金礦商礦藏估值受金價變化影響較大，中小型礦商聚焦新興礦區的開發與探勘機會，更具有成長爆發潛力，並擁有併購題材可期。

預期下半年避險及投資需求將維持強勁，若消費金飾需求同步回升，也將提供黃金表現正面助益，考量不確定性因素和潛在系統風險，建議投資人可留意市場波動下的黃金產業成長機會。

進入旺季，黃金趨勢向上，多頭格局不變化，政策及消息面激勵，短線還有高點可期，惟留意獲利了結賣壓，預期波動升高，操作上避免過度追高，積極者逢回加碼，穩健投資人可以定期定額方式介入，空手者則可先建立1～2％基礎部位，考量投資組合分散性，可適度於投資組合中配置5～10％黃金相關標的，參與政策行情下的黃金產業成長機會和投資組合配置新趨勢。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，全球央行及政府不斷向市場注入流動性，加上疫情的不確定性，都刺激了投資人對黃金後市看法重新回溫，觀察到黃金ETF的持倉仍維持在相對高位，顯示黃金的抗波動特性仍然具有吸引力，隨著不確定性帶動金價走揚，更有利金礦商實現收益，預期未來幾年金礦股表現仍將與黃金維持著高度的相關性，多數礦商開採成本相對僵固，因此黃金的漲勢更加直接的挹注現金成長，隨著整體產業的財務結構改善，只要黃金的多頭趨勢維持，將持續使金礦商受益，相對看好具併購題材的中小型金礦類股表現機會。

(工商 )