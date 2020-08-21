5G題材夯，聯貸市場也感受到這股威力，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之宜特科技公司5年期新臺幣10億元聯合授信案，迅速成功籌組，並且超額募集150％，8月21日辦理簽約，本案將提供宜特科技償還既有金融機構借款暨充實中期營運資金之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，並由華南銀行擔任共同主辦，參貸銀行尚包括彰化銀行、第一銀行、臺灣銀行及中國信託。

宜特科技為IC驗證產業領導廠商，為亞洲最大的電子產業驗證第三方公正實驗室，除台灣外，另於大陸昆山、美國及日本均設有營運據點，客戶遍及海內外半導體IC設計、晶圓代工、封裝測試等廠商。

宜特科技不畏疫情，今年上半年營收屢創新高，年增逾30％以上，上半年獲利情形已超越2019年全年的獲利，成長動能強勁，營運表現亮眼，主要來自於「先進製程」、「先進封裝」，以及「5G」研發開案驗證分析的貢獻，近期接單佳；未來受惠於5G服務需求，相關供應鏈都需經過具可靠度的驗證層層把關，將有機會進一步帶動成長動能，宜特樂觀看待下半年的營運表現。

本聯合授信案吸引公股及大型行庫踴躍認參，認參超額比率達150％，最終以新臺幣10億元簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊深具信心。

自新冠肺炎疫情擴延，兆豐銀行主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策針對個人、信用卡、小規模營業人以及中小企業等，提供多項紓困措施，協助通過難關，隨著新冠肺炎疫情逐漸平息，兆豐銀行響應政府政策亦規劃有「兆元振興融資方案」，特別針對六大核心戰略產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級之業者，提供優惠的融資條件，力挺企業以加速振興經濟發展。

(工商 )