在英國下令逐步將中國大陸行動電訊巨擘華為排除在5G網路基建之後，英媒指出，下波焦點恐轉移至大陸在英國其他領域所扮演的角色，尤其是關鍵的核能發電廠投資計畫。

根據法新社報導，在北京祭出爭議的《港版國安法》後，中英外交關係已趨緊，而封殺華為只是開端，下一個被鎖定的目標是核電廠。

英國帶頭抗中的人士包括前保守黨黨魁、國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）。他希望中國大陸在英國核能未來所扮演的角色可以被重新評估。

史密斯投書《電訊報》表示：「我們的能源政策在中國手上。」他說，當英國發現必須重新審視戰略時，光是這一領域，英國就已完全被中國統治了。

中國廣核集團有限公司（CGN）已在英國核能部門投資38億英鎊，目前正與法國電力集團（EDF）一起參加英國辛克利角（Hinkley Point）核電廠的興建案，預計在2025年完工。

(中時 )