彰化縣篩檢出無症狀新冠確診者，遭中央下令政風調查，引發爭議。國民黨前副祕書長張雅屏建議國民黨別再開記者會「狗吠火車」了，由執政14縣市聯合起來，依《傳染病防治法》實施入境普篩，共同守住台灣的防疫線。國民黨副祕書長李彥秀說，多做是不會錯的，尤其現在抓到一個疏漏個案，其實黨中央已考慮此事，正逐一向14縣市了解量能是否足夠。

「入境普篩，中央不做地方做！支持侯友宜、王惠美，國民黨執政縣市大家一起來！」張雅屏說，過去，民進黨地方政府包圍中央；現在，民進黨中央包圍地方。沒事情時，中央地方一條心，聯合防疫！有事情時，中央要來查地方，防疫不周！這就是執政黨政府的防疫策略！

張雅屏說，國民黨地方縣市長們，不用客氣了！依法行政，入境普篩，中央不做地方做。彰化縣政府也幾乎在做了！黨中央不用開記者會「狗吠火車」了，「裝睡的政府」叫不醒的！聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事！

他說，《傳染病防治法》第2條規定：「本法主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」第16條規定：「地方主管機關於轄區發生流行疫情或有發生之虞時，應立即動員所屬各相關機關（構）及人員採行必要之措施，並迅速將結果彙報中央主管機關。」另有第16、35、36、37、43、48、57 、 58、59、60條規定，縣市可以自己做！

李彥秀說，黨中央其實已在考慮此事，正逐一了解14執政縣市的篩檢量能、想法，無論大家一起實施或一起聲援彰化，都正在了解立場；她也認為多做不會錯，只是要看各縣市量能是否充足。

她說，新北市長侯友宜也呼籲入境普篩，其實這應由中央規範，只要下行政命令要各縣市配合即可，尤其現在抓到一個個案確實有所疏漏，中央應該讓各縣市趕快篩檢，就算不全面入境普篩，至少也要抽檢，但中央為何至今既不入境普篩，也不願抽檢，這就有問題了。

(中時 )