刑事局長黃明昭頒發感謝狀給體育主播侯以理等人。(林郁平攝)

刑事局與失親兒基金會舉辦「三鐵共Go愛轉動反毒宣導活動」，21日最終章發布成果發表會，由警政署長陳家欽親自主持，並邀請企業廠商、藝人嚴爵等人、青年學子一同反毒。

這場反毒成果發表會中，首映三鐵共Go鐵道、鐵馬行反毒環島任務的點滴成果影片；並邀請嚴爵出席、創作詞曲，由歌手王敏淳演唱，以及失親兒基金會兒少們組成樂團演奏青春曲章；參與開騎儀式並陪騎的體育主播侯以理等人也到場支持該活動。

失親兒基金會董事長黃寶慧、自行車新文化基金會執行長劉麗珠、侯以理致詞時，為籌備活動及參與的孩子們獻上無限讚許，很感動大家一起努力的感覺，更提到「這次挑戰的騎乘，象徵著夢想可能很大很遠，但只要一步步努力，堅持不放棄，一定能跨越心目中的終點線！」勉勵孩子們勇敢面對未來的成長。

活動首部曲「鐵道」行於8月11日從台中啟動儀式出發，由基金會孩子們擔任反毒小尖兵，搭乘火車於為期一周的環島體驗過程中安排街訪宣傳、發送反毒文宣品、探訪各行各業、自行規劃行程、環保淨灘教育等任務，並安排前往警廣各地分台錄製廣播專訪，分享自身生命故事，鼓勵青少年學子勇於克服逆境、拒絕毒品誘惑。

再來二部曲由「鐵馬」行接棒，於8月17日舉行開騎儀式，一路騎經新北、桃園、新竹及苗栗地區，最後騎到環島出發點台中，4天完成203公里的長途旅程，考驗體力、耐力與意志力；孩子們在分享提到「在參與鐵馬行過程中，除了面對艱辛的路況，還需團隊成員彼此合作方能順利挑戰每個關卡，也從活動中體悟到，警民在推行反毒的道路上亦會面臨許多挑戰及環境誘惑，然而當彼此堅守信念、互相合作，相信定能成為很棒的青年」

最終曲結合「鐵漢」精神，警察「鐵漢」一路從啟動儀式陪伴到成果發表會，展現警察鐵漢又不失溫柔堅定的性情，2周的反毒活動也倍感心胸無限寬廣，看見社會中不同領域的各行業，也有很多溫暖付出的力量。

警政署表示，為守護民眾健康生活，警方積極緝毒反毒，新興毒品崛起，偽裝成零食、飲料或可愛的包裝，來降低青少年的戒心，為營造青少年健康成長環境，今年針對暑期青少年易生危害的毒品、詐欺或兒少性剝削案件加強防制，並運用多元宣導管道將反毒拒毒觀念深入青少年族群，帶給下一代一個安心成長的環境。

(中時 )