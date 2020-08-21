日前彰化衛生局主動採檢無症狀美國返臺少年，最終發現少年染疫，但事件曝光後，中央流行疫情指揮中心出動政風調查，引起軒然大波。對此，前衛生署長楊志良表示，他覺得陳時中做這件事情很奇怪，因為這通常是因為有人檢舉才調查，並指出疫情指揮中心很重要，就像皇后的貞操一樣，若被質疑會很麻煩。

楊志良在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，陳時中說要政風去調查，這是他第一次聽到有這樣的情況，並分析政風是各部會內部自己對貪汙腐敗去做調查，外部就是檢調單位，但除非有人檢舉，為了要表示，不然沒有一個部會自己會去做政風調查。

楊志良指出，葉彥伯「被政風」這件事暴露出兩個問題：

第一，陳時中做這個事情是很奇怪的，沒有一個部會，在沒人檢舉的情況下，會要政風去調查，那就表示這人有貪污、有腐敗，那你應該調查完了送檢調，這樣好像破了例子。

第二，疫情指揮中心非常重要，像皇后的貞操，皇后貞操被質疑了，以後疫情指揮中心就沒人相信了，沒人相信就指揮不動。他不希望如此，他希望大家能相信疫情指揮中心，因為疫情還要拖好幾年。

(中時新聞網)