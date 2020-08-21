1.新北市舉辦「109年全國中等學校運動會及108學年度五大聯賽（甲級）頒獎餐會」，謝政達副市長出席感謝所有獲獎學校隊職員的努力（教育局提供／戴上容新北傳真）

「109年全國中等學校運動會及108學年度五大聯賽（甲級）頒獎餐會」今天登場，副市長謝政達出席感謝所有獲獎學校隊職員的努力，謝政達說，本次全中運新北代表隊總獎牌數345面為全國之冠；謝政達在餐會中為全中運一人獨得7金、全國最多金「最強國中生」體操選手莊佳龍戴上冠軍戒指。

「掌聲響起，榮耀凱歸」為本次頒獎活動的主軸，事前特別搜羅選手們精彩活動照片製作成全中運回顧影片，於新北市教育局臉書粉絲頁「新北學bar」及市府大樓內播放，讓更多的市民感受到體育的力與美，共同分享得獎的喜悅。

活動中邀請109年全中運及108學年度五大聯賽獲得前3名的績優選手、教練與學校，共頒發2,193萬元的獎勵金。

新北市代表隊參加109年全中運共榮獲96金、107銀、142銅之佳績，其中射擊種類成績突破大會紀錄，選手將額外獲得破紀錄獎金5萬元；除全中運外，新北市選手在108學年度教育部舉辦的足球、排球、籃球、壘球及棒球等5大聯賽當中，表現也相當亮眼，共榮獲3組冠軍、7組亞軍、2組季軍。

謝政達表示，全中運是展現各校一年心血結晶的賽會，特別是今年遇上疫情高峰延期，堪稱史上「最熱全中運」，深深考驗選手、教練臨機應變與調整功力，市府由衷感謝教練、選手們全力以赴，成就本次新北市總牌數的耀眼成績。

教育局表示，好成績非一蹴可幾，市府依地緣結合當地資源與人才，從國小到國中給予其完善的培訓及輔導機制，以體操為例，主要在三重區等學校推動，並在厚德國小設置體操館，提供高國中小優秀體操選手練習的優質環境。

全國最多金「最強國中生」體操選手莊佳龍的教練表示，體操是自己與自己較勁的比賽，莊佳龍穩定發揮包辦全部金牌，明年升三重高中進入高中組面對更多實力強的對手們，未來需學習更多的高難度技巧動作提升競爭力。

(中時 )