我國外交部抨擊中國大陸駐吉里巴斯大使唐松根走過近30個男孩排成的「人肉地毯」，但是未料，我前大使何登煌透露，他自己也曾走過，反而打臉外交部。前民進黨立委沈富雄表示，外交部可以講說，這個「人肉地毯」不妥吧。小孩子營養不良、沒有喝奶，骨頭酥酥脆脆的，從他身上走過，等一下肋骨斷好幾根。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，吉里巴斯是何等的小國，他當年在外交部委員會時，外交部召集了所有的有外交關係的人，來台灣開會，他的前面一排，剛好坐了3個吉里巴斯的代表，從早上到中午4個小時裡頭，他們沒有跟他講過半句話，他們來台灣開會，是在開什麽呢？他們3個只有彼此之間嘰哩咕嚕，不知道在說什麼，他坐在後面不理他們，他們也不理他。所以吉里巴斯這樣的國家。它說會這樣踩過人肉毯，只有對英國女皇，可以理解。

沈富雄不禁說，外交部在吳釗燮的領導之下，最容易見獵心喜，沒有想到被反將一軍，我們自己竟也做同樣的事。所以他很看得起我們，也很看得起中國大陸，因為兩岸相爭的結果，才把它的地位拉上來。

沈富雄表示，他要問外交部一句話，你到哪一個地方，難道下機以後要怎麼樣走，或者是他們要辦什麼宴會，事先有協議，你可以講，「人肉地毯」不妥吧；你可以講，小孩子營養不良、沒有喝奶，骨頭酥酥脆脆的，從他們身上走過，等一下肋骨會斷好幾根。其實外交部可以把事情反過來，處理得很漂亮。所以不要笑人家，龜笑鱉無尾，沒意思。

(中時新聞網)