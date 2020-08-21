桃園梁姓男子2018年吸毒後與母親發生口角，拿刀砍死母親後，還將頭顱砍斷。一審判處無期徒刑，二審改判無罪。資深媒體人黃創夏狠酸說，台灣司法創新數學原理，「負負得正、無罪釋放」。

黃創夏在臉書貼文表示，台灣司法創新之「數學原理」.....殺母有罪、吸毒有罪！「負負得正、無罪釋放」.....。

網友留言說，「沒想到數學系的都跑去當法官了，是不是還學了些量子糾纏。」、「對這種恐龍法官無法可治嗎？」、「看了這位恐龍法官過往的判決，這法官到底跟被害人有甚麼仇？」、「台灣的司法讓人覺得是～不食人間煙火。」、「所謂的司改呢？司改在哪兒？請司法院司改會出來說明清楚...我們已經無法忍受了！」

也有人認為，「嗑藥殺母無罪，處罰酒駕是處罰三小朋友？酒駕肇事也無罪，撞死人也不用賠，都是酒精害人意識不清的，關喝酒的甚麼鳥事。」、「酒駕撞死人有罪，但喝到茫撞死人就沒罪！法官是這樣？」、「吸毒為何無罪？不懂？」、「毒品乃罪犯脫罪之良方。」、「創夏兄，我們可不可以連署抗議？」

甚至有網友建議，「不裁退不適任的法官，就會常是負負得正，人民最倒楣！司法界永遠能靠着ー審二審更ー審更二審..再審，審得没完沒了而永遠有飯吃，卻讓被害人家屬ー再受到二度傷害，還得掏空荷包養律師。若看明白了這個司法界，就該發起法官的裁退制＆公民的陪審制。」

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(中時新聞網)