午後時常因強降雨造成淹水情形，桃園市水務局2019年至今已在145處設置路面淹水感測器，但出現淹水無人處理的情況，讓民眾痛批浪費公帑。水務局解釋，市府主責河川部分，路面則須公所協助，日後將加強雙向溝通。

水務局為蒐集水情與布達資訊，2016年上架「水情看桃園APP」提供災情通報；2019年則是試辦路面淹水感測器，目前已於市內145處設置完畢，並搭配95處監視器，當該地水位上升1至2公分時會回傳資訊，專員則搭配監視器雙重確認淹水狀況，才會後續通報公所，雙方皆會派員處理。

市議員彭俊豪指出，在榮民南路27巷附近，該地受到土地同意問題，遲遲未施作側排水溝，導致排水不順暢。此外，由於該地已設置水情監測站，但在前幾次豪大雨時，卻沒有人員協助處理淹水問題，導致民眾叫苦連天，質疑是否災情通報機制出現問題。

水務局表示，該地儀器雖無故障，但由於水務局主責河川淹水，一般路面則會委託公所協助，當任何一方監測到水情出現異常時，便會雙向通報並派員至現場視察。中壢區公所工務課則說，在尚未取得地主同意做排水設施前，只要數據達警示標準，便會出動排水機，盡可能排除淹水情事，以防民眾不便。

水務局坦言，由於感測器仍在試辦階段，可能因為以下3種原因失效。一是設點有誤，不常發生淹水情形的地方卻仍設置儀器，二是偵測管線孔洞被泥沙堵住，無法感測外圍水壓，三則是電子儀器受到風吹雨打受潮，進而導致故障，以上狀況只要接獲民眾通報，市府都會派員會勘進行後續處置。

(中時 )