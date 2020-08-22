臉上有碩大葡萄酒色斑的王郁雅，從小到大都被投以異樣眼光，即便嘗盡許多偏方和治療，卻從未成功見效，幸虧有陽光基金會血管瘤義診活動，讓她有機會獲得適合的治療方式，更從病友的身上，學到如何與疾病相處及找回自信。

「大家都說這是床母做記號啦！」打從娘胎出生，王郁雅左臉與嘴唇上就有紅紅、腫腫的斑塊，無論家人、親戚還是老師，大家都對她臉上的痕跡感到好奇，同學們更是對她投以異樣眼光，還幫她取了關公的綽號，讓她從小備感壓力，對於正臉示人感到恐懼。

當時，血管瘤的資訊並不普遍，王郁雅因此錯過黃金治療期，媽媽還曾到處尋求偏方，舉凡「凡士林加痱子粉」還是「水煮蛋加藥粉」她都試過，雖然在專業醫師指導下進行雷射治療，但治療的費用和疼痛都讓她吃不消，「雷射也沒有健保給付，要等爸媽存夠錢才能做下一次。」

王郁雅說，大學時才知悉病名為血管瘤，便在社工建議下參與義診活動，除了獲得更適合自己的治療方式外，也同時發現和她狀況雷同的患者很多，但病友談吐卻充滿自信，讓她從此轉念，「既然別人都不那麼在意，自己為何要這麼執著下去。」

陽光基金會桃竹中心主任林瑞嬌說，當孩子患有血管瘤時，家長須承擔更多的壓力，透過醫療講座能降低父母徬徨的感受，尤其因治療方式被視為美容手段，健保不予給付，經過早期確診才能抓住黃金治療時機，降低可能的醫療費用支出，並減少血管瘤對孩子心理的影響。

(中時 )