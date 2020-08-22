「移除消防系統卻要民眾付費？」有住戶反應，雖然家門前消防栓已下地，但不時的稽核檢查，卻成為民眾困擾來源，要求移管卻要自費，讓地方民代覺得不太合理。記者經詢問自來水公司承辦人員後，目前尚未獲得管理處公關部門回覆。
一般來說，消防栓的建置由自來水公司負責，後續的管理及修護亦同，但因消防使用頻率高，消防局多半會安排人力巡檢，確保救災時的水源無虞。目前桃園市公設消防栓共1萬6172支，地上1萬3757支，地下式2415支，卻時常收到阻礙交通的陳情案件。
市議員劉安祺說，由於安檢過程須將停放於家門前的車移開，著實為民眾帶來不少困擾。雖已會同自來水公司、消防局協調移管作業，但水公司表示費用自理，但移一米多便要6至7萬，民眾實在吃不消，認為是否能在不違反法律規定、作業流程的前提下，與水公司協調分攤花費。
經詢問自來水公司承辦人員後，其表示詳細內容須洽詢管理處公關部門，但至截稿前都尚未獲得回覆。
(中時 )
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