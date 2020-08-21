彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者有無新冠肺炎，引爆中央和地方防疫不同調的風暴，21日彰縣衛生局長葉彥伯哽咽說，可能是中央與地方認知不同，但他百分之百挺阿中部長。前民進黨立委沈富雄直指，陳時中最大的敗筆就是，用政風來處理憨厚的葉局長。他也預言，下周二彰化的4千人篩檢出爐，將「沒有結果」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，大家都在瞎子摸象，國人對這件事情的真相，並沒有比較了解，愈講愈亂，當政治力介入就亂了，因為大家先護短。那民進黨為何護陳時中？因為民進黨最近很享受他的政績，他的聲望也相對高，任何事情會傷到這個以致讓他掉下來，民進黨都非常緊張，問題是今天護短也好、潑糞也好，最可惡的是網軍。

沈富雄認為，網軍用這種圖利廠商、有金錢的這種汙點，來抹黑葉局長，他覺得真的太殘忍了！葉局長是一個很老實的、很有熱情，具有專業、也不圖利自己的人，要不然當一個彰化的衛生局長幹嘛。

至於事情的真相是什麼？沈富雄點出，局長不是單獨一個人做這些事情，他們是基於對專業的熱忱，心裡篤定地不相信陳時中的做法是對的，但是他們要顛覆陳時中的作法、基本想法也不準確，他們說不普篩、不全篩、入境不篩，一定會有漏網之魚，而這些漏網之魚是民間的，還有這些有抗體沒有引起疫情的這些人，是將來第二波的禍源，這個想法是錯的，因這個是無從證明的。

沈富雄接著表示，當一個國家疫情非常低的時候，是無從證明的，他舉前副總統陳建仁的圖表為例，葉局長他們只做1萬個，每一組找到一個，高興得要死，這是沒有意義的，除非把樣本數拉高，否則是沒有意義的。下禮拜二，4千人的篩檢出爐，他預言「沒有結果」。

沈富雄說，葉局長藉著防疫的所有運作過程便宜行事，是有一些小瑕疵，不過，陳時中也傷了他全國一條鞭的司令官尊嚴。陳時中看來平常很低調、很沉穩，是很敦厚的老實人，享受所有的光環。但是他不動則已，一動「政風來了」，他最大的敗筆就是，用政風來處理這個憨厚的葉局長，葉局長是有錯，技術上的錯，還有過分熱心專業的錯。但是陳時中把全身的光環賭進去了，他這樣做幹什麼呢，溝通一下就好了，因為他們都是陳的部屬，都很怕他，而葉局長也已對陳時中表態忠心。

(中時新聞網)