圖為 海軍艦艇發射飛彈，示意圖。(圖/本報資料照)

最近美國海軍研究院雜誌期刊《議事錄》（Proceedings）刊出一篇文章指出，解放軍可能在明年1月美國政權交接時對台動武。對此，國民黨立委陳以信21日表示，這篇文章他看了之後覺得很沉重，並呼應日前馬前總統所言，「誰敢說台海首戰不會是終戰？」

美國海軍研究院雜誌期刊《議事錄》8月發表一篇由前中情局副局長麥克‧莫雷爾（Michael Morell）及前參聯會副主席、退役上將詹姆斯‧溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）的所合著的文章《The War that Never Was？》。文章指出，解放軍很有可能趁美國明年總統交接的脆弱時期，也就是1月19日到1月21日期間武統台灣。而解放軍可能會先在12月展開「紅省行動」（Operation Red province），加深和台灣的對立。明年1月時，解放軍將以軍演之名，遂行武力犯台之實。

對此，陳以信21日在臉書上表示，「該文模擬中共攻台的可能劇本，發動日期就是2021年1月18日，戰爭歷時只有三天，美國新任總統尚未就職，白宮還在亂成一團，台海戰爭就結束。」

陳以信分析，該文作者曾握美軍與情報兵符，兵推思維非常縝密，每個決策邏輯都很清楚，「看了讓我心情相當沈重，想到台灣還有不少勇武派，整天在兩岸議題上喊打喊殺，真的讓人為台灣安全擔憂。」

陳以信還說，「誰敢說台海首戰不會是終戰？台海和平只剩不到五個月？」

網友們留言回應，「這麼危險，隨時準備跑路嗎」、「兩岸緊張已在眉睫？太可怕了！我怕戰爭」、「現在的兵能打嗎？3天是捧場，我看真打半天吧」、「所以馬前總統的首戰即終戰，不是無所本的，是大實話，大白話。」

(中時新聞網)