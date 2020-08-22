許多人在找工作時都幻想著可以「錢多事少離家近」，先不論究竟是否有這種好康的工作，以一般受薪階級來說，在今天薪資追不上物價的時代，平常用錢時只要稍不留意，很容易就淪為既忙又窮的窮忙一族！從這個觀點延伸思考，小編認為，對於一般小資上班族而言，最重要的不是工作能否「錢多事少離家近」，而是要建立正確的金錢價值觀，要知道有錢人想的和你我不一樣，盡早搞清楚自己與有錢人的差異到底在哪裡，才能一步步拉近與「富」的距離，也慢慢變有錢，「為什麼有錢人總是愈來愈有錢？」以下跟著小花平台一起來了解。

有錢人想的和你不一樣，讓自己慢慢變有錢！

怎麼說有錢人想的和你我不一樣？佔據美國各大暢銷書排行榜榜首的《有錢人想的和你不一樣》作者T. Harv Eker指出：「致富，是一場心理遊戲。你有錢嗎？你以後會有錢嗎？認清你內心的金錢藍圖，修改你的思惟，就能擁有富裕而自由的人生。」

有異於坊間一般理財書籍著重在磨練個人投資技巧來賺錢，T. Harv Eker則強調，如果想變成有錢人，就得先將腦袋變換成有錢人的思維，也就是要認清你內心的「金錢藍圖」，唯有改變既定的想法，消費行為也跟著改變，才能創造並獲得更多的價值。

以下整理《有錢人想的和你不一樣》一書中提出可能顛覆你的17個有錢人思考觀念：

觀念1、有錢人相信：「我創造我的人生」，窮人則相信：「人生發生在我身上」。

觀念2、有錢人玩金錢遊戲是為了贏，窮人玩金錢遊戲則是為了不要輸。

觀念3、有錢人努力讓自己有錢，窮人則一直想著要變有錢。

觀念4、有錢人想得很大，窮人卻想得很小。

觀念5、有錢人專注於機會，窮人則專注於障礙。

觀念6、有錢人欣賞其他的有錢人和成功人士，窮人卻討厭有錢人和成功人士。

觀念7、有錢人與積極的成功人士交往，窮人則與消極的人或不成功的人交往。

觀念8、有錢人樂意宣傳自己和自己的價值觀，窮人則把推銷和宣傳看成不好的事。

觀念9、有錢人大於他們的問題、窮人小於他們的問題。

觀念10、有錢人是很棒的接受者，窮人則是差勁的接受者。

(中時新聞網)