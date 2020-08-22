自從美國首席理財大師同時也是知名暢銷書作家大衛･巴哈（David Bach）提出廣為人知的「拿鐵因子」（Latte Factor）理論後，不少人將其奉為圭臬、趨之若鶩，作為個人投資或是理財的範本；不過，也出現部分聲音認為，身邊點點滴滴的小錢固然不容小覷，只是如果連喝杯咖啡的生活情趣都被剝奪了，那麼人生還有什麼意思？對此，現有理財專家指出，愈來愈多年輕人每到月底一毛不剩淪為「月光族」，主要肇因竟然與喝咖啡有直接的關係：「每天1杯30元以上的咖啡根本是明知故犯的消費且愚蠢至極……」，這句聽起來頗為嚴厲的指責，卻也真實反映出，在理財與消費兩者之間的如何拿捏分寸，著實讓人進退兩難也傷透腦筋。以下記者整理先前在小花平台《聰明理財》專欄曾介紹多位財經達人、理財專家及超精省藝人，看他們可以傳授給你我哪些投資理財錦囊？

「樂活大叔」施昇輝靠穩轉18％股息揮別窮忙

近來活躍於國內各大媒體、有「樂活大叔」之稱的施昇輝，頂著台大商學系的高學歷光環，原本人生路上應該是順風順水的走過，卻未料當時正好碰上SARS風暴，受到整個大環境不景氣的影響，面臨被資遣開除的命運，頓時從人生勝利組變成「魯蛇」（loser，即失敗者）。

即便如此，施昇輝並未因此一蹶不振，在其所著的《年年18%，一生理財這樣做就對了》一書中揭露，他是如何在中年失業後，不僅沒有灰心喪志，反而憤發圖強，更靠著每年穩賺18%股息的投資絕招，來賺取一家7口的生活費，自此逆轉勝成為今天被人所熟知的「樂活大叔」。

該書將人生區分為5個階段，讓不同年齡層的讀者「對號入座」，可以提前了解自己該以何種態度來面對人生不同的理財課題；舉例來說，20至30歲時以工作為優先、30至40歲時需奠定理財基礎、40至50歲時該是用心投資的時候、50至60歲時就要輕鬆理財、到了超過60歲以上時則可以開心花錢了。

施昇輝並特別提醒年輕人，想要有錢並不難，個人資產配置主要鎖定保險、房地產及自己熟悉的投資工具，以保險為例，就是保障的一種、不可與投資工具相提並論，試問：出國前投保旅平險，雖然保費僅有少少的1,000元，即便因為空難死亡乘客的賠償金額則高達1,000萬元，你會想要賺這筆錢？

「相信絕大多數人的答案是否定的！」施昇輝強調，這就是保險的精神：「我寧願保費浪費掉，健健康康地不用理賠，這樣不是很好？」他並針對初入職場、手頭不甚寬裕的年輕人提出建議，以壽險、意外險及醫療險優先投保，最好也一併考量長照險，「愈年輕投保，保費愈便宜，加上現代人長壽，需要長期照顧的比例非常高，愈早規劃愈有利！」

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夏韻芬：年輕人要存錢先增強自信心和行動力

國內資深媒體人也是知名理財專家的夏韻芬曾說過一句話，讓記者也陷入長考：「年輕人沒有存到20萬元，憑什麼買iPhone？」這句話還有更深一層的含義，究竟是先享受再存錢還是先存錢再享受？夏韻芬認為，要一個初入職場的年輕人靠著省吃儉用硬存人生第一桶金「確實也不是很容易……」，且一旦自認為很難達到目標後，許多人可能因此就「擺爛」而輕言放棄。

(中時新聞網)