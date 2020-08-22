以下三個星座男適合當男友，和他談戀愛非常快樂，但是他卻不適合走進婚姻當老公！

▍1.雙子男

走進雙子座，你就等於走進了一個歡樂殿堂。雙子男是一個歡樂寶藏，不單單可以在日常生活中逗你開心，還能在你難過時，為你開導，給你講笑話。在家可以陪你吃零食追劇，陪你笑，陪你哭，出去旅遊可以為你做攻略，帶你好好暢玩旅遊基地。

雙子男還很百變，你想要的樣子，他都有，你想要的浪漫，他也有。你也不用擔心戀愛久了會覺得厭煩，因為百變的雙子會讓你的每一天都不一樣。但如果將雙子男的這些特點帶到婚姻當中，那就是不利於穩固婚姻生活的一個定時炸彈了。雙子男追求的是生活的百變，可婚後的生活終究是鹽米油鹽的平淡日子。如果你只是單方面的接受雙子男帶來的歡樂和激情，而你卻不能同樣帶給他歡樂和激情，那你就要謹慎選擇了。

▍2.天秤男

天秤男溫柔細心，和他們談戀愛你會被照顧的非常好，大到人生規劃，小到生活起居，一應俱全，面面俱到。天秤男和你談得了人生，玩得了浪漫，並且他還有很多隱藏技能，時不時給你帶來一點小驚喜，刷新你對他的認知。

但如果你要和天秤男結婚的話，你就要好好看看他們是不是適合自己了。天秤男有兩個點是一定要計入考量的，一個是缺乏責任感，一個是花心的機率很大。而且天秤男是典型的中央空調，即使結婚了，也不會妨礙他們散發自己暖心的魅力。即使會讓自己和別人陷入曖昧關係，也不在意。所以如果你要和天秤男結婚，一定要先和他們交往很長一段時間，等到足夠了解了，再做決定。

▍3.獅子男

獅子男很聰明，當你們處於戀愛階段的時候，他會小心敬慎的把自己的缺點隱藏起來。談戀愛的時候你看到的是溫順可愛的小奶狗，撒嬌賣萌，乖巧聽話，和平日的傲嬌獅子完全不一樣。或許是戀愛中的獅子沉溺在幸福中，暫時拋棄了那個傲嬌，強勢的自己。

但等到獅子男成為了你的老公，生活就不單單是開心就完事了。會有很多的繁雜瑣事，讓獅子男不得不撐起大樑，然後找回那個掌控大局，強勢霸道的自己。但只要獅子男開始管事了，那就不是普通的強勢了，他們就是霸道總裁本裁，我不要你覺得，我只要我覺得。獅子男非常的大男人主義，他們恨不得所有的事情都按照自己的意願執行，所有的事情都由自己做主。所以在和獅子男結婚前，一定要想清楚，自己想要的是溫順可愛的小奶狗，還是霸道總裁的大狼狗。

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(中時新聞網)