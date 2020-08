美中摩擦尖銳化,亞洲局勢將不再穩定,台灣有機會掌握先機,但也要非常小心,請聽辜朝明剖析全球政經大局勢。

武漢肺炎疫情蔓延打亂全球經濟結構,美中關係由貿易戰延伸至疫情期間的摩擦升溫,為國際政經局勢帶來變數與衝擊,《財訊》影響力論壇邀請野村總合研究所首席經濟學家辜朝明剖析經濟大勢,以及在美中關係急速轉變下,台灣又如何抓住新機遇。

各國QE 未來應防範通縮

疫情造成經濟停擺、各國封城鎖國,各國央行紛紛祭出貨幣寬鬆政策,為市場注入大量資金,或是政府直接付現金幫助人民、企業紓困,辜朝明表示,這有效地讓金融市場近乎回至疫情前的水準。在這樣的政策下,未來是否會面臨通貨膨脹等後遺症?辜朝明直指疫情不同於自然災害,大多實體建設未被破壞,也因此沒有重建支出,將來的供給能力仍是遠大於需求,未來需要面對的不是通膨,反而是疫情過後的通縮壓力。加上美國疫情其實並不如股市所反映、期待的樂觀,金融市場會經過一段時間修正,台灣即使目前防疫成績亮眼、經濟活動正常,但或多或少仍會受到他國影響。

面對疫情過後的世界,辜朝明更進一步指出,這次疫情會讓過去較沒有儲蓄習慣的國家如美國、歐洲及南半球各國,甚至是儲蓄率較低的企業、個人產生心理陰影、改變過去的經濟習慣。即使未來景氣逐漸復甦、央行利率仍然壓至極低,人民的消費還是會趨於保守不敢借錢投資,而如此一來又將再次面臨資產負債表衰退、通貨緊縮的危機。

因此面對後疫情的世界,辜朝明建議政府應該出面借錢,擴大財政支出投入公共建設,一方面全球利率極低,不用擔心未來納稅人的還債壓力;另一方面也能驅動經濟復甦,避免儲蓄率過高導致經濟停滯、蕭條。以台灣而言,目前政府公債殖利率只有0.43%,其實只要公共建設的收益率高於貸款利率(殖利率)0.43%,非但不用怕還不起,反而應該更大膽借錢投資。

疫情不僅重創全球經濟,美中關係也在疫情間的歸咎問責中加劇惡化。近期美國下令關閉中國駐休士頓總領事館,辜朝明推斷可能只是開端,未來類似事件將層出不窮。在今年5月白宮所發表《美國對中華人民共和國的戰略方針(United States Strategic Approach to The People's Republic of China)白皮書》已明顯表態,對中國的態度轉變為強硬的務實主義。

改變對中態度 美方有共識

如今美國總統川普、國會、國務院、民主黨、國防部、CIA(中央情報局)、國家安全局等政府機關皆一致達成對中國的立場,「他們不再奢望中國變成民主國家,願意接受美中之間更多衝突,即使中國生氣也沒關係。」辜朝明表示,這也代表著美國將會動用一切可能工具來圍堵中國的領土擴張。他更大膽點出,「美中摩擦可能會延續至2050年」,也代表著亞洲局勢將不再穩定,從某個角度來說,台灣有機會掌握先機,是難得的機會,但也要非常小心「華府和北京誰不小心按下飛彈按鈕」。...【更多精彩內容,請見《財訊雙週刊》】

(中時新聞網)