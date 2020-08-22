「只要一張到花蓮的車票，等同直通台北小巨蛋演唱會門票」，亞洲卡司最強、全台暑假最具指標性的音樂節「2020花蓮夏戀嘉年華」在粉絲千呼萬喚中重磅登場！今年夏戀嘉年華從8月25日（二）至8月29日（六），每晚7點在花蓮市東大門廣場熱情開唱，接連五天小巨蛋演唱會等級巨星雙壓軸演出，包括「搖滾天王」蕭敬騰領軍的獅子LION、「甜心教主」王心凌、「迷幻王子」林宥嘉、「金曲天后」徐佳瑩、「情歌天王」周興哲、「人氣天團」八三夭、畢書盡、玖壹壹、高爾宣和白冰冰等最夯大牌歌星。

「2020花蓮夏戀嘉年華」今年於暑假壓軸重磅登場，五天節目規劃「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」等五大主題。今年夏戀總共有超過40組藝人前來共襄盛舉，每天祭出「雙壓軸」絕對讓歌迷聽到過癮，其中搖滾天王蕭敬騰睽違4年回歸夏戀舞台，將領軍獅子LION回花蓮故鄉開唱；王心凌、林宥嘉、徐佳瑩等巨星首度於夏戀登台亮相；剛公布入圍的金曲獎「年度最強新人」高爾宣、「文青樂團」告五人、Suming舒米恩等人皆在演出名單，夏戀陣容史上含金量最高；時下年輕人最愛的「狼人殺四少」陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉以及「饒舌歌手」屁孩ryan將嗨翻全場，不同音樂風格只在花蓮夏戀嘉年華，將帶給觀眾多元的聲光饗宴。

「收錄亞洲最美好的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，花蓮夏戀嘉年華十三年來引領整個亞洲流行音樂，造就許多兩岸三地的國際巨星。花蓮是山好、水好、人更好的友善觀光城市，更是心靈所屬的桃花源，期盼藉由音樂會的形式，讓國際的友人以及愛好流行音樂的朋友們，來到東台灣認識花蓮、愛上花蓮，進而進駐花蓮。

(中時新聞網)