面對疫情威脅，但第二季全體上市櫃公司加計15家金控自結獲利，整體獲利達5412.7億元，創歷史同期次高。在如此嚴峻的外在環境之下，台灣企業充分展現出超強的營運效能。從半年報當中，不難發現與宅經濟、遠距商機等相關之企業表現最為出色；若以類股來看，電子股普遍優於傳產股。因此，除了比較EPS之外，毛利率與營益率變化，也是重要參考指標，從中挑選逆勢突圍且股價位階不高之個股。

雖然歐美二次疫情持續延燒與美中關係再度緊繃，但美股四大指數中的Nasdaq、費城半導體與S&P 500指數在科技股領漲之下，續創歷史新高。回頭看台股，先前領漲大盤攻上一萬三千點的台積電與聯發科二座護國神山，近期多空震盪。尤其，聯發科受到美國商務部恐將擴大制裁華為，引發市場擔憂，衝擊聯發科在十八日出現罕見的跳空跌停，抑制大盤上攻力道。

隨著半年報全數公布完畢，若以類股表現來看，電子股普遍優於傳產股，像是晶圓代工、ＩＣ設計、ＰＣＢ、筆電等相關廠商第二季獲利均締造新猷，不過，因股價已提前反映財報而大漲一段；促使資金開始逐步轉向基期較低的中小型業績成長股，以及台塑四寶、台泥、亞泥、裕隆、中華、正新、南港、長榮、中菲行等傳產股，展開落後補漲行情。

江申受惠特斯拉零件國產化

此外，全球電動車龍頭特斯拉自日前宣布普通股股票將一股分割成五股之後，股價在短短四天內已大漲逾三成，最高來到一九二三．九美元，促使國內特斯拉供應鏈如電池管理系統線束組貿聯ＫＹ、傳動系統江申以及首度打進環景偵測系統同致等，近期股價紛紛站上年線，技術型態明顯轉強。其中，以生產商用車車架與傳動軸的江申，受惠於中國車市回溫以及國內商用車銷量成長，第二季後淨利較去年同期成長四．九倍，ＥＰＳ達一．二五元，累計上半年ＥＰＳ一．四六元。

下半年隨著中國車市逐步復甦，以及特斯拉在中國持續擴大零組件國產化，江申轉投資廣州恩梯恩對於特斯拉供貨比重得以拉升；另外，轉投資福州福享去年下半年取得承製廣汽豐田電動車電池腔體殼，已開始陸續交貨，至於襄陽恩梯恩裕隆今年底投入擴充第八條產線擴充，預估明年第八條產線完工，法人預估江申今年ＥＰＳ上看三．五元。相較於其他特斯拉供應鏈平均本益比二○倍起跳，目前江申本益比並不高，僅約十五．六倍，顯然具備補漲空間。就技術面，江申股價在八月十八日帶量拉出一根漲停，剛突破年線反壓，日、周、月ＫＤ交叉向上，有利多方攻勢，短線上檔壓力看五七．六～六○元。

至於電子股方面，除了半導體與ＩＣ設計族群之外，包括ＰＣＢ、ＮＢ相關、連接器、散熱、被動元件等類股，第二季財報也有異軍突起的個股。生產連接器與線材的瀚荃早期以面板及ＮＢ相關產品居多，之後公司轉向布局工業、伺服器、車用等利基市場。受全球新冠肺炎疫情大爆發，ＮＢ需求強勁，若以終端應用占營收比重來看，ＮＢ占瀚荃上半年營收達三六％，高於去年同期三二％；且在產能調度得宜，以及追單的機種多為中階以下的舊款ChromeBook，零件料號多數可以沿用既有模具，對毛利率具正面助益，促使第二季毛利率衝上三六．三％，表現相當出色，稅後淨利達九三九一萬元，年成長五五．四％，ＥＰＳ達一．一五元，一季賺贏去年上半年之總和。

瀚荃毛利率跳升 向上比價

值得一提的是，瀚荃這幾年布局車用市場，與倒車雷達大廠同致合作，等同於間接打進特斯拉供應鏈，提供車用盲點偵測連接線組。除了車用之外，包括航太產品也出貨給特斯拉Space X；風力發電逆變器控制線材供貨給全球風機大廠Vestas。因此，在工業、醫療、車用與風電等利基型產品線逐步回溫，法人預估今年ＥＰＳ可望挑戰三．三元，目前瀚荃股價本益比僅約十倍左右，相較於同業本益比約十五倍，投資價值明顯被低估，具備向上比價空間。

散熱族群受惠於筆電與５Ｇ基地台建置需求爆發，包括雙鴻、力致、奇鋐、建準等第二季獲利相當突出，激勵股價創波段新高。同樣生產散熱模組與風扇的協禧，近年來積極轉型往高毛利產品布局，目前營收比重七成以車用與工業用為主。第二季受惠於下游客戶積極拉貨，促使稼動率提升，毛利率更一舉衝上三三．○五％，創下單季歷史新高，稅後淨利達八七六一萬元，年增四八．八％，ＥＰＳ達○．八元，累計上半年ＥＰＳ一．○一元。此外，主要生產網通用風扇的越南廠已完工，本季開始投產，將增添營運成長新動能，且第三季為傳統旺季，法人預估今年ＥＰＳ可望突破二元，改寫歷史新高。相較於同業今年股價已大漲一段，反觀協禧股價位階仍在相對低檔區，未來隨著基本面好轉，股價有機會突破前高二四．六元。

協禧越南廠投產添動能

因疫情關係帶動居家辦公（ＷＦＨ）、遠距教學等新生活型態，促使筆電需求大增，此外，鎖定教育市場為主的Chromebook第二季全球銷量也出現暴增，帶動品牌廠宏碁與代工廠廣達，第二季毛利率、營益率、獲利與ＥＰＳ均跳升，創下近年單季新高；吸引法人買盤進駐。保護元件廠興勤、聚鼎同樣也受惠於宅經濟發酵，帶動第二季獲利表現出色，其中，興勤單季獲利創下歷史次高，累計上半年ＥＰＳ達四．二元；激勵股價衝上一二五元，刷新歷史新高。

以生產鋁質電容的立隆除了受惠於筆電急單拉貨之外，深耕多年的網通電信產品應用，因５Ｇ商機也逐步發酵。在產品組合優化、稼動率拉升以及客戶端支付航空運費，促使第二季毛利率跳升至二九．九八％，稅後淨利達二．○九億元，較去年同期大幅成長七五．七％，ＥＰＳ一．六二元，創單季歷史新高。雖然第三季筆電拉貨動能有所趨緩，但在車用產品線回溫之下，業績仍可望優於去年同期，前三季獲利可望超越去年全年，全年ＥＰＳ上看四．五元，值得留意。

《先探投資週刊2105期》

(中時新聞網)