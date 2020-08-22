娛樂8點半》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演的現代劇《三十而已》描述了大陸熟齡女子過了30歲關卡後在職場、婚姻、愛情中的處境，其中被封為「小章子怡」的「顧佳」童瑤和「許幻山」李澤鋒是一對已婚夫妻，李澤鋒到後期出軌背叛妻子，被網友封為世紀渣男、新一代時間管理大師，讓李澤鋒搶先發文謝罪：「我這邊就先罵為敬」。

37歲的李澤鋒其實早在2006年就出道，接連演出《鹿鼎記》、《那年花開月正圓》、《涼生，我們可不可以不憂傷》，其中他在《那年花開月正圓》演出管家王世均，為女主角默默付出的癡情男子形象被觀眾印象深刻，但還是沒紅起來。部分媒體形容李澤鋒雖說身高有180公分，可長相非受歡迎的「小鮮肉臉」，或多或少卡住了他的星路，還有人形容李澤鋒天生長的就像是配角的臉，才令他遲遲無法接到男主角的戲。

李澤鋒受孫紅雷賞識，演出《一代梟雄》。（圖／翻攝自演員李澤鋒微博）

2014年，李澤鋒和孫紅雷等人合作電視劇《一代梟雄》，當時該劇主打是孫紅雷重返電視圈並親自參與製作的作品，每個演員都由孫紅雷親自選角把關，李澤鋒受訪被問到如何得到這角色？他透露試鏡時用一場下跪磕頭的戲碼讓孫紅雷起立鼓掌，立刻同意將李澤鋒選進劇組。

低調不愛搶鋒頭的李澤鋒，在念中央戲劇學院02級表演系本科時，和文章、白百何、唐嫣都是同班同學，儘管過去在校園時李澤鋒成績不錯，出社會後卻有一段沒戲拍的日子，終於等到和孫紅雷合作的機會，李澤鋒相當珍惜，更在拍攝前減了15斤（約7.5公斤）肉，只為孫紅雷的一句話「要更符合角色」。

李澤鋒說，開拍後孫紅雷仍十分關心他的表現，進劇組第一天孫紅雷就主動到他房間，親自為他講戲念劇本，更建議他參考片單，要他多觀摩別人的演出將角色塑造得更立體，李澤鋒便在橫店租了台電腦，看了日本北野武的電影，也看了《四海兄弟》、《賭城風雲》，孫紅雷還提醒他不要把自己定位成小混混，每個角色都是不同方面的英雄。

雖在演技方面下足功夫，李澤鋒的人氣始終不上不下，今年才憑著《三十而已》闖出知名度，他受訪透露看劇本時就知道這角色會被大家罵翻，邊演也常氣得敲自己腦袋，甚至想摔劇本，「這個角色在後期的轉變，確實是不負責任的表現，我這邊就先罵為敬」。過去他演《那年花開月正圓》一場哭戲，回頭曾發文透露：「眼淚是真的，磕頭是真的，大鼻涕也是真的」，這回演煙火設計師，他事前也做了不少功課。

李澤鋒在《三十而已》周旋在正宮顧佳和小三林有有之間。（圖／翻攝自電視劇三十而已、張月YueZhang 微博）

李澤鋒說，接到許幻山這角色後決定先從職業一步步塑造形象，因此他看了先前負責北京奧運煙火設計師蔡國強的許多採訪，也參考了其他藝術家，了解這些人平時是怎麼交流，至於出軌劇情，他參考了渡邊淳一的《失樂園》，認為許幻山偷吃的心情與役所廣司演出的久木祥一郎極為相似。

除了對婚姻態度的心情轉變，李澤鋒透露劇中許幻山穿著是走向不倫戀心態的轉換，初期許幻山總穿襯衫西裝，回歸自我後衣著開始變得休閒，在出軌之初騙顧佳冰淇淋發票的那場戲，許幻山穿著半休閒、半西裝式的外套，暗示著他即將「放飛自我」。

至於和小三林有有剛開始同吃冰淇淋的戲碼，李澤鋒也表示，當林有有吃了一口他的霜淇淋，許幻山沒有選擇繼續吃，而是刻意轉了一圈吃另一側，說明當時李澤鋒還沒對小三有好感，可見他對角色塑造之細膩，而許幻山從「模範老公」變成「渣男丈夫」，播出最後一集時李澤鋒發文向此角色告別，並透露許幻山最終走偏主因。

李澤鋒表示，許幻山的本質還是單純、偏藝術家、不切實際的，這性格導致他適合當男友，不適合當丈夫，「一進入到婚姻，問題就暴露的越來越多。除了不會跟女性保持距離，沒有自我控制外，歸根究柢就是兩個完全不同價值觀的人」，顧佳看重現實，許幻山則太過理想夢幻。

李澤鋒在《三十而已》最後下場悽慘。（圖／翻攝自電視劇三十而已微博）

因許幻山這角色引發擴大討論也影響到李澤鋒的真實生活，透露有人打到公司留了不好的訊息，還會送上「綠茶禮盒」、親自到機場接機，李澤鋒說先前聽過有人演壞人遇到網路霸凌，他感激網友這回「手下留情」，開心用作品讓更多人認識他，「我們來日方長」。

(中時新聞網)