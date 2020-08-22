一年一度的七夕情人節，即將來臨。準備跟另一半一起吃一頓一頓美味的情人節大餐嗎？除了放閃照，還可以拍下桌上美食，完整記錄這一刻！想知道美食怎麼拍最可口，快筆記Instagram上有12萬粉絲追蹤的 Taipei Foodie 無私分享用iPhone 拍出食物美照的技巧，留下美好回憶！

一、美食照技巧：抓角度巧妙利用道具很重要

Taipei Foodie 建議，有層次或是比較有厚度的單一餐點可以用45度角拍攝，開啟人像模式，拍出重點並帶上景深效果。如果餐點本身已經很花俏了，建議找一個乾淨的背景拍攝

美食範例照：人像模式也能拍美食。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

另外，千萬別忘了你的另一半！請他當手模，用人像模式拍攝可以得到很漂亮的景深，格外有紀念意義。

美食範例照：另一半可當手模，美食輕鬆拍。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

Flatlay - 社群上流行的拍照角度，從上往下拍。可以開啟手機的格線功能，對準中間的兩個 + 就可以拍出平衡的照片。

美食範例照：Flatlay - 社群上流行的拍照角度。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

圓形或是對稱的食物，比如說披薩，不一定要擺放在正中間，可以把食物往左或往右邊放，讓照片有更多想像空間。如果有比較多道菜的時候，可以用三分法，把其他兩道菜放在左右兩側 (或上下)，並維持在同一條直線上。三是一個 magic number，用三或單數去做排列變化，畫面會比較自然。另一個方法是把三樣物品打散，交錯放到九宮格裡。

美食範例照：三分拍照法。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

運用隨手可得的物品增添效果。在家裡的話，床單、書本、植物等等都非常好用。

美食範例照：善用小道具超加分。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

S curve - 可以結合flatlay照片，將食物用s形擺放，畫面會更有流線感。

美食範例照：S curve 擺放更有流線感。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

二、修圖很簡單 用對App美食照秒加分

調色App 最常使用VSCO，濾鏡大多是的A6、S2、S3。因為食物照片還是要以自然真實呈現為主，所以建議濾鏡數值都落在6-10之間。選好濾鏡後會再調曝光曝光以明亮但不過曝/白為主，然後會再稍微加強一下飽和度、白平衡跟銳利度，最後會調一下色溫。但是後面這幾個微調的數值基本上都是在0.1 – 2之間，盡量呈現食物照片原本的樣子，不過度調整。

美食照可用VSCO修圖。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

如果照片上有污漬，例如桌上有水漬或是哪裡髒髒的可以用Snapseed的healing功能或是Retouch這兩個app去修掉不想要的物件或瑕疵。但可以盡量在拍照時就盡量避免後續要修掉的困擾。

美食照背景有瑕疵，善用Snapseed或是Retouch App輕鬆解決。（Taipeifoodie提供／黃慧雯台北傳真）

最後，Unfold - Instagram 限時動態排版，有很多不同樣式的排版可以套用，讓社群照片更有趣。今年的七夕情人節大餐，別忘記善用上述技巧，讓你的美食照更令人垂涎欲滴。

(科技)