大甲鎮瀾宮董事長顏清標5月在高雄長庚接受肝臟移植手術，經過3個星期恢復，6月出院，當時高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，手術非常成功，建議顏清標不要太勞累，好好休養。經過2個多月，顏清標不僅氣色變好，人也變胖了。

顏清標6月5日在臉書表示，感謝這段期間家人還有爸爸的擔憂，手術過程一切很順利，已出院返家休息，特別感謝高雄長庚陳肇隆醫師及醫療團隊的照顧及關懷，也非常謝謝社會大眾及親朋好友的關心，並提醒大家要注意身體照顧，若有身體不適一定要即時治療。

陳肇隆先前受訪時表示，顏清標手術順利，出院時肝功能已經完全恢復正常，術後可逐漸回到工作崗位、繼續貢獻社會，但也不能太過勞累，而當時剛好遇上大甲媽祖遶境，陳肇隆也叮囑不建議全程參加。

據《三立新聞網》報導，顏清標7月時到溪頭健行，與登山民眾合照，手拿著登山杖，看起來氣色相當好，也比出院時胖了一點。台中市議員李麗華指出，醫師有鼓勵顏清標運動，家人、助理有空也會陪他到處走走。

(中時新聞網)