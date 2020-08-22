根據《StatMuse》發推報導，剛在今年樂透抽籤儀式抽到榜眼籤的金州勇士，過去10年期間運勢真的有夠旺，幾乎年年都靠選秀或交易弄來關鍵球星，要不是就在季後賽表現優異，所以《StatMuse》的結論是富者更富(The rich get richer)！
勇士從2011年選來「浪花弟」克雷湯普生、2012年選來卓雷蒙格林、2013年闖進季後賽次輪、2014年闖進季後賽首輪、2015年總冠軍、2016年簽下杜蘭特、2017年總冠軍、2018年總冠軍、2019年闖進總冠軍，最後今年得到榜眼籤。
事實上，勇士今年靠著擺爛戰績換取榜眼籤，2020-21年球季可以擁有「浪花兄弟」克雷湯普生滿血復活，卓雷蒙格林與威金斯也在陣中，只要利用這個榜眼籤，挑選艾德華茲或威斯曼兩大潛力新星其中1人，豪華「五星陣容」就可正式出現。
甚至勇士可以利用今年榜眼籤，去跟其他球隊換來優質內線主力，請試著想想，勇士可以排出控衛柯瑞、得分後衛克雷湯普生、小前鋒威金斯、大前鋒卓雷蒙格林與優質內線長人的超級豪華陣容，相信他們下季重新變回爭冠熱門並非難事。
(中時 )
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