新冠肺炎肆虐全球，但病毒源頭仍不明，不少科學專家多次懷疑病毒也許和蝙蝠有關，基隆有民眾13日在基隆碇內抽水站周圍拾獲一隻蝙蝠，嚇得緊急聯繫市議員林旻勳求助，他得知後趕往現場，發現為東亞家蝠，並通報基隆市動物保護防疫所，經基隆動保所送家畜衛生試驗所檢驗後驗出為「台灣本土麗沙病毒陽性」，目前雖未有人類感染案例，仍須有所防備。

防檢局公布，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒為第一基因型麗沙病毒，根據畜衛所檢驗報告可以看到，這次檢出麗沙病毒與台灣過去檢驗過的東亞家蝠檢體中發現的蝙蝠麗沙病毒相似，經過基因序列及核蛋白胺基酸比對，顯示這次病例所檢出為屬台灣蝙蝠麗沙病毒。

林旻勳呼籲，麗沙病毒有人畜共通之風險，雖目前未有人類感染案例，仍應加強防疫，請民眾不要接觸野生動物，避免感染機會，如有發現野生動物，可立即撥打動保所。

(中時 )