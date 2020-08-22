中信兄弟主場迎戰統一獅投手陷入苦戰，兩隊先發投手德保拉、江辰晏投球數都偏高，耗時許久，兄弟在9局下半靠陳文杰2分炮追平比數，比賽逼至延長賽都沒有再添分數，打滿12局以8比8握手言和，此戰共有16名投手上場，結束時間超過12點，是史上第8場跨日比賽，也是本季最長比賽時間。

德保拉尋求下半季首勝，不過今日控球遇上小亂流，主投5局僅被敲4支安打，但送出3次保送，失3分有2分自責分，其中首局被陳鏞基敲出清壘安打，失2分，4局上半則是因為隊友失誤，多失1分，投完5局已用了105球，因此退場。

而獅隊則用出投手車輪戰，求勝若渴的江辰晏今日僅投2局就退場，被敲4支安打、失4分，首局下半挨了詹子賢一發3分炮，2局下半則被江坤宇敲出二壘打再失1分，投完2局用了多達65顆球後退場，接下來林其緯、江承峰接手各丟2局，都失1分。

6局結束兄弟還以6比4領先，7局上半派出相隔半月重返一軍的蔡齊哲，不料卻一人都無法解決，先保送陳傑憲，再被陳重廷、郭阜林敲安追回1分，接著林安可敲出中外野方向3分炮，一棒逆轉成8比6領先。

9局下半中信兄弟面對獅隊終結者陳韻文，陳文杰一發2分炮將比數追平，戰況逼到延長賽，最後鏖戰12局都沒有再得分數，以8比8握手言和，兄弟對上統一獅6連不勝。此為本季首場和局、第11場延長賽，比賽耗時5小時30分，破本季最長比賽時間，也是中職史上第8場跨日大戰。

兩隊各派出8名投手上場，追平中職兩隊單場最多投手出賽人數，上次16名投手上場是2016年9月21日義大犀牛對上統一獅。

(中時 )