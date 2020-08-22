館長直播反擊劉寶傑。

網紅館長又怒了！知名主持人劉寶傑近日在節目中針對館長所言「台灣本地草蝦出問題」，疑似暗示進口蝦比較安全，忍不住跳腳痛批「有什麼事就開始欺負漁民，我跟你講，現在這個時刻，8點不要早！8點到田裏面你看看你受不受的了！你這樣冷氣放很爽，田裡面很辛苦的欸！」一席話果然引發館長不滿，昨（21日）在直播以超狠4字反擊了。

館長昨日在直播中不客氣地以「垃圾節目」反擊劉寶傑對他的批評，他說：「垃圾節目就是垃圾節目，笑死人我他X隨便聊個天，一個晚上的瀏覽率你這個寶傑可能要一個月看有沒有我一集瀏覽率！」

館長認為他當天接近2個小時長的直播，被斷章取義拿出來批評，是政治操作手法，更揭密這樣搞他的好處，第一是讓他談論政治的公信力不見，第二打壓他會讓其他同業得好處。

館長一席話也再度引發網友熱議，「別跟寶傑認真」、「寶傑好生氣，他氣到腳一直跳」、「我還是希望你幫台灣蝦民」、「那個節目事情都會講的很誇張」、「館長搶到太多人的生意了」。

(中時新聞網)