人有三急，在外若遇到急需解放的情況，往往第一個找的就是加油站或超商。一名網友日前因內急，跑到加油站借廁所，未料廁所上到一半，突然一股涼意襲來，讓他全身發寒，抬頭一看後嚇壞。

男網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，表示自己內急，跑到中油加油站借廁所，尿到一半突然覺得很冷，抬頭一看才發現，這間中油的廁所，不僅裝了電風扇，甚至還配備了一台冷氣，超高規格也讓他傻眼，直說「我第一次看過中油廁所裝冷氣...而且還真的有開」。

原來廁所除了電風扇外，還裝了台冷氣，讓原PO超傻眼 (圖／爆廢公社)

網友看到也笑翻，紛紛留言：「求地址」、「揪團朝聖囉」、「會害我不想出來」、「VIP專用的嗎」、「看到照片讓我產生便意了」、「台南這邊的除了冷氣還有恆溫坐墊」、「台東的超豪華，你還要換室內鞋才能進去」、「雲林的中油還有免治馬桶呢」，但也有人擔憂指出：「不懂用意，這樣排泄物產生的沼氣不會害冷排氧化嗎」、「那個濾網沒有每天清潔，出來的風全都是屎尿的分子」、「這不會變細菌培養皿嗎...」。

(中時新聞網)