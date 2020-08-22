台北市前副市長林欽榮。（本報資料照片）

準高雄巿長陳其邁24日將走馬上任，21日下午陳其邁在競選總部正式公布小內閣完整名單。其中，前台北巿副巿長林欽榮確定成為陳其邁的副手，將擔任高雄市的副市長。對此，台北市長柯文哲21日受訪時表示，如果林欽榮的年資足夠領月退，他也不需要去找教職。

陳其邁21日正式公布小內閣完整名單，但在20日時就有消息指出，前台北市副巿長林欽榮一直是陳其邁副手的大熱門，而且以前陳其邁但任高雄市代理市長時，林欽榮就曾在他手下擔任工務局長，他還先後擔任過台南巿、台北巿副巿長，2018年及今年高雄巿長補選時，他也都曾在競選影片或投書媒體，表態肯定陳其邁的魄力跟執行力。

根據《TVBS》報導，對於林欽榮將辭去教職，加入陳其邁市府團隊擔任副市長，柯文哲在接受媒體採訪時表示，「他如果年資累積到可以領月退，也不用那個啊(教職)。」

2018年林欽榮請辭台北市副市長一職，並回到學校教書，當時有媒體質疑借調期仍有1年多時間，此時請辭是否被中央挖角？林欽榮則否認此事，2019時也一度傳出他可能會入閣消息，到了今年高雄市長補選結束後，一切塵埃落定，林欽榮確定將進入高雄市府任職，成為陳其邁的副手。

(中時新聞網)