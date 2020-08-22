黃瀞怡（小薰）在《追兇500天》中飾演受暴婦女，不僅被柯朋宇扯髮、捏臉還撞玻璃，開拍前做功課，臨摹角色習慣被虐待，小薰坦言和現實的自己個性完全不同，但演起來很過癮，「某種程度可以抒發心理壓力」，這回也是她再次突破自我，小薰認為心理層面的角色很不好演「某方面她有病態，才願意讓自己受委屈，是人家的妻子、媳婦、面對客人又要能言善道」，有資深前輩光看到《追兇500天》預告，就對小薰的努力給予肯定「你已經成氣候，一定要一直走下去」，讓拍戲多年的她，第一次有種「被肯定的感覺」。

小薰從《我愛黑澀會》節目出道，當時雖以偶像團體之姿發片當歌手，但小薰心中最喜歡的還是演戲。而從偶像團體出身、演偶像劇，小薰最擔心形象被定型，會走得比一般人辛苦。近年來她努力轉型，2013年以《我租了一個情人》入圍金鐘獎最佳女配角，2016年以《只要我長大》獲台北電影節新人獎，2020年以《無塵之地》獲得金穗獎最佳女主角，再再證明了她對戲劇熱情及天分。

小薰在戲劇上突破自我，演技再度提升。（粘耿豪攝）

這回在戲劇上願意嘗試突破，小薰坦言是2018年媽媽因病過世給她的打擊，「那時壓抑很多東西，媽媽要走的前一天，爸爸還開刀，自己又是獨生女，沒有一個女孩子能承受這些」，坦言一生最愛的媽媽離世，讓她思考很多事，「人生這麼短，如果我的作品就這樣，遺憾會很多」，當開始有了這樣想法，電影《寒單》就找上她，「那部是我拍過有史以來尺度最大，因此而突破，開啟一系列恐懼、犯罪的戲，比起肉體、心理狀態很難演」，也因《寒單》和男友鄭人碩結緣開啟戀情。

小薰和鄭人碩交往1年多，坦言自己是有想法的人，兩人花不少時間磨合，「他是製片出身，做事情很周全，像是請朋友吃飯，會想先訂餐廳，還要請餐廳的人幫忙打點」，倒是小薰個性隨興，認為人到齊在點餐就好，何必搞的如此隆重，笑虧「他的人生很多包袱」。她說摩羯座的鄭人碩雖不浪漫但很務實，有時跟小薰回山上老家，鄭人碩也會陪爸爸豪飲，「他明明不會喝，但卻很懂的陪伴」，也會幫忙煮飯、洗碗，從小薰爸爸、叔叔、阿姨等親戚，無一不愛他。

鄭人碩如此照顧小薰家人，被問到家人是否有催婚？今年31歲的小薰說「爸媽催婚的年紀已經過了，28歲以前本來會訂目標，30歲生小孩，但沒達到失落感很重」，但坦言自己還是很喜歡小孩，「有時看到小孩睡覺的笑容，就覺得一切都值得」，未來仍期待組家庭、有孩子的生活，不過「夢想跟現實，還是要抉擇」，而爸爸目前也希望穩定就好，不會再催婚。《追兇500天》28日當天所有集數於myVideo獨家播映，並推出每週單集免費看。

小薰在感情中很有想法。（粘耿豪攝）

(中時 )