閻奕格21日在台中Legacy舉辦「2020都市女聲：閻奕格a-live音樂會」，特地邀得師兄動力火車前來助陣。近期看到動力火車不斷在臉書上分享遊山玩水的照片，膚色越發黝黑，因此閻奕格特地在上場前，準備了美白面膜送給動力火車救急，打趣表示：「師兄的膚色再這樣黑下去，舞台燈光很難調整，打得暗了會看不到他們，燈光太亮又可能變成我的光爆掉，還是不要為難燈光老師了吧。」

最近熱衷於潛水的閻奕格，與顏志琳一聊起潛水話題就停不下來，同時也熱情邀約尤秋興一起加入潛水行列，不過他們也不忘呼籲潛水欣賞海底風光的同時，一定要選用海洋友善的防曬產品，共同保護海洋生態。顏志琳除了潛水、爬山，今年暑假更是迷上立槳衝浪，三不五時就往海邊衝，胸肌和二頭肌也變得更加健壯。

尤秋興的度假則是以可以帶著兩隻狗女兒一同參與的活動為主，喜歡帶著一家大小到溪邊玩水、到野外露營。經過上半年的休養生息，動力火車已經充滿能量，即將陸續出席多場音樂活動，且新音樂作品的錄製工作也持續進行當中。此外，台中場音樂會上，閻奕格以〈分就分了〉開場，近兩小時的演出，總共演唱了21首歌曲，她與動力火車合唱的〈只願與你相愛〉，動力火車再帶來《做工的人》片尾曲〈永遠不再〉，引起尖叫。

(中時 )