莫文蔚（Karen）近來與來自美國的嘻哈饒舌團體東方聯盟（Far⋆East Movement）合作推出年度音樂計畫The X Project的第十首〈Let the Future In〉完整版MV，在長達7個月的後製期，終於正式公布，MV中Karen戴上既酷又俏皮的貓耳朵，化身魅惑貓女，秀出她過人的古箏演奏功力，而她一手創造的虛擬人物「莫貓寶貝」登場。

MV以虛擬科技視訊畫面，營造出科技未來感的虛實空間，莫文蔚在MV中，穿著全黑緊身皮衣、戴著黑色貓耳朵登場，以未來感的造型彈奏著古典的古箏，既衝突又唯美，而Karen化身魅惑貓女的造型性感又美麗，充滿酷炫的科幻感，前衛視覺搭配歌曲節奏令人目眩神迷；MV其實在今年春節已經拍攝完畢，不過後期動畫製作就耗時，終於在8月製作完成正式發佈。

莫文蔚目前人仍在英國，但工作的腳本完全不停歇，除了推出新MV 讓「莫貓寶貝」登場，在香港也發行了〈呼吸有害〉慈善限量 CD SINGLE + CASSETTE 套裝正式發行，扣除成本後，將收益捐給受影響的演藝界同行，意義非凡。

(中時 )