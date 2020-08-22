日立冷氣一直以來不斷的帶來突破發展，而在今年度的讀者文摘信譽品牌大調查中，又再一次榮獲殊榮，為業界唯一勇奪雙白金獎的品牌，除了冷氣已經連續19年獲得最高榮譽白金獎，日立的除溼機更連續8年獲獎，第3度拿下白金獎肯定，還有日立空氣清淨機也已經第9年取得信譽品牌金獎，可見品牌已經在消費者心中擁有一定的地位。

日立冷氣以「智慧、節能、創新、環保、安全」作為5大產品核心發展概念，除了強化空調潔淨力，更結合冷氣、除溼機與空氣清淨機，以建構完整的「日立空氣淨化網」，3者均可訴度過濾PM2.5達99.9％，希望為消費者全面把關室內空氣品質三要素：溫度、溼度、清淨度，讓消費者能夠安心地「享受幸福溫度．呼吸最好空氣」。

而日立冷氣也一直深耕台灣，其全新「尊榮系列」不僅同步日本尖端變頻技術，更針對台灣氣候及消費者使用習性，結合「凍結洗淨、銅管防腐蝕、體感舒適」3大科技，像其業界領先的「凍結洗淨」技術，就能解決消費者長久以來冷氣內部不易清理的困擾，一鍵即可凍結、洗淨、再乾燥，還有「銅管防腐蝕科技」，可防護沼氣、硫磺、海風等侵蝕，讓冷氣更耐用，另外還有讓設定溫度成為體感溫度的「體感舒適科技」，精準控制室內溫度與溼度，節能之餘享受更升級。

而針對台灣的潮溼氣候及空汙需求，更推出了清淨型除溼機，搭載了業界獨家無動力熱管循環系統，以完備的分層清淨裝置過濾髒空氣，有效過濾甲醛、有害氣體等空氣危害，除溼、清淨一機雙效，而且全系列日立空氣清淨機均為日本製造，採不鏽鋼清淨抑菌系統，業界首創濾網自動清，會定時自動掃除濾網塵汙，還能自動感測PM2.5，搭配抗過敏HEPA濾網、可水洗脫臭濾網，通過英國過敏協會認證，還有eco省電模式，時尚美型、易操作，生活品味完美彰顯，讓呼吸更健康。

另外日立冷氣的「APP雲端智慧控」也已經列為標準配備，帶領消費者進入雲端操控的IoT世代，其氣節能、高效、耐用的產品特點，更已獲得嘉義及雲林縣市政府青睞，為國中小學的學生裝設最好的日立冷氣，同時也持續從體育、公益和教育等多面向回饋台灣，當然少不了積極實踐「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，期待為消費者帶來不僅品質好的商品，更是回饋台灣、回饋地球的白金級品牌。

(中時 )