駕駛黑車的陳男右膝骨折，車頭則是全毀。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

遭撞擊的白車也面目全非，車上4名乘客也分別受到骨折及擦挫傷。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

桃園市平鎮區中興路平鎮段809號前，35歲陳姓男子晚間23時疑跨雙黃線行駛，與對向58歲劉姓女子發生碰撞，兩台自小客車撞成一團，路過民眾看得心驚膽跳。事發後陳男右膝骨折，劉女則全身多處擦挫傷、車上3名乘客分別受到骨折及挫傷，5人目前都已送醫救治，均無生命危險。

平鎮警方獲報趕抵，發現駕駛黑車的陳男疑因跨越雙黃線，因而撞擊對向車道駕駛白車的劉女，導致事故發生。由於該路段與附近民宅皆無監視器，雙方車主也未裝設行車紀錄器，目前陳男自述忘記車禍經過，2名駕駛經測也無酒駕情形，詳細肇事原因仍需後續釐清。

消防局第四大隊山峰分隊到場後，發現2車車體扭曲、前後門難以開啟，便使用破壞器材將5人救出。本次共出動18名消防人員，消防車3輛、救護車5輛。

其中，陳男右膝骨折，送往楊梅天成醫院。劉女則全身多處撕裂傷，前座乘客54歲戴男左小腿骨折，後座乘客49歲駱女頭部、手腳撕裂傷，另一名後座乘客60歲葉女傷勢較重，頭部出現20公分撕裂傷、及手腳骨折，目前意識不清，除戴男送國軍醫院外，其餘3人皆送往聯新醫院救治。

(中時 )