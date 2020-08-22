近20多年來大陸經濟飛快成長，飲酒成為政治與生意場合不可缺少的消費。雖然如此，中共第一代領導人毛澤東本人並不愛飲酒，有一次遇上極愛飲酒的蘇聯特使米高揚連續敬酒，在不願得罪重要客人又不願喝醉出糗的狀況下，祭出湖南人嗜食辣椒的本事，以辣椒擋酒，讓米高揚丟盔卸甲酩酊大醉。

在中共早年官場上飲酒最知名的不外是前國務院總理周恩來，其酒量、酒品皆屬上乘。中共前黨主席毛澤東對飲酒興緻不高，流傳與他相關的飲酒故事也少，毛雖不反對喝酒，但常提醒他人：「喝酒會誤事，不能喝的人最好不要喝，能喝的人也最好少喝。」中共官方的黨史研究中記載少數有關毛澤東飲酒的軼事，文中多指毛不愛飲酒、酒量也不好，他的侍衛李銀橋在回憶錄中曾提及毛「一杯就暈，三杯就倒」，而這酒指的就是高度數的烈酒，例如茅台酒。

毛澤東在重慶談判時接受當時民主人士招待，開心暢飲醉酒而歸，但蔣介石在宴會上僅形式碰杯、滴酒未沾。圖為1945年重慶談判。（圖／網路）

毛澤東做為政治人物，很多場合避免不了要喝酒，但多數視飲酒為苦差事，其中最知名的一次是接待當年蘇聯領導人史達林的特使米高揚。在1949年1月31日毛、周等中共領導人在西柏坡接待米高揚時，中共已奪取政權，米高揚身為天朝特使，趾高氣昂之外兼酒興大發，原本就愛飲酒的他藉機猛向毛敬酒，讓毛頗感為難，周恩來多次出面擋酒亦無功而返。毛不想破壞宴會氣氛，於是想出一招，讓衛士端來一籃辣椒，聲稱中國人俗話「吃香喝辣」，而毛的家鄉湖南人都是喝酒配辣椒，誰吃不下就認輸，試圖以此擋住米高揚的烈酒攻勢。

對毛澤東這位嗜辣的湖南人來說，此一提議原只是想擋酒，但米高揚峙其酒量好，便爽快答應喝酒配辣椒，豈料才第2輪就辣得面紅耳赤支撐不住。毛見形勢轉變改守為攻，提議改變方式，讓米高揚喝酒就好，辣椒讓毛來吃。到晚宴結束時，毛辣椒吃得眼精發亮，米高揚則喝酩酊大醉。

毛澤東與北韓領導人金日成敬酒。（圖／網路）

毛只吃辣椒不喝酒的做法後來也還用過，那次是毛身邊工作人員幫毛過生日，毛議大家喝點酒，但他不愛喝，就以吃辣椒替代，毛的侍衛長李銀橋也因此在毛勸酒之下出現生平唯一的一次的醉酒。

毛澤東雖不愛飲酒，但有時因心情與場合也會喝酒。據說1945年毛在重慶談判期間，他接受當時一位民主派人士鮮英在家中宴請，毛可能因談判形勢有利心情極佳，加上東道主熱情，一邊飲酒還一邊賦詩，在酒宴中高談政治形勢，最後竟然是生平第一次大醉而歸。國共重慶談判結束後，蔣介石在招待毛的宴會上向毛敬酒，毛則只有禮貌性地碰杯，酒則一口未喝。

在毛澤東的遺物中有一罐據說是身邊工作人員送他的一罈用人參浸泡的茅台酒，重約4公斤，但據工作人員回憶，這一罐酒毛澤東生前從未喝過，目前這罈茅台酒仍收藏在毛的故鄉韶山的毛澤東遺物館。

(中時新聞網)