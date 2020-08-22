大陸上海地鐵站日前突然傳出爆炸巨響，現場不斷冒出濃濃白煙，嚇得民眾當場傻眼。當地警方獲報趕抵現場，發現爆炸是由1名吳姓男子攜帶的保麗龍盒引起，隨即喝令他不許妄動，並要求交出盒子；沒想到，關鍵的吳男當下卻一頭霧水，因為保麗龍盒裡並沒有裝任何危險物品，只有一些活螃蟹，連員警也不解。

《新民晚報》報導，這起事件發生在本月11日上午，當時上海南站一如既往擠滿準備搭乘地鐵的旅客，不料大廳突然傳出一聲巨響，讓在場民眾以為發生爆炸，紛紛駐足觀看；地鐵駐警趕到現場後，赫見吳姓男子拿的盒子不斷冒出白煙，直覺認為他就是始作俑者，隨即大吼「你人給我過來！人過來！這裡面還有什麼？」

沒想到，警方打開盒子查看後，赫見裡頭除了裝有活螃蟹和乾冰，並沒有其他危險物品，頓時丈二金剛摸不著頭緒。經深入追查，警方日前公布事故原因，原來是吳男為了替螃蟹保鮮，在盒裡放入裝有乾冰的寶特瓶，隨著瓶裡乾冰逐漸昇華，體積也不斷膨脹，最後寶特瓶承受不住壓力，才會碎裂炸開。

幸運的是，這起事故未造成任何人員傷亡，也沒有影響到地鐵營運。當地警方提醒，雖然乾冰不是危險違禁品，但市民在保存或運輸時，還是要注意安全，避免類似意外發生。

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(中時新聞網)