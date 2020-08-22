【1】美對台軍售百億美元 年度新高

美國國務院負責政治和軍務助理國務卿庫伯（Clarke Cooper）上周與我駐美代表蕭美琴會面，並稱將一起為地區和平與穩定努力。庫伯近日受訪表示，2019年對台軍售總額約100億美元，這是基於《台灣關係法》，確保台灣滿足自衛能力與需求。

【2】大旺號虐印尼漁工 美禁止靠港

台灣遠洋漁船「大旺號」（Da Wang）遭船上印尼漁工向綠色和平組織投訴，涉嫌虐待且環境惡劣。美國「海關及邊境保衛局」（CBP）下令禁止該船停靠美國港口、中斷進口大旺號的漁獲。這是5月以來，川普政府第二度針對台灣船隻下達類似禁令。

【3】港9月1日社區普篩 至少採驗500萬人

香港特首林鄭月娥21日率領多位局長舉行記者會，公布將於9月1日推出自願普及社區檢測，詳情及細節會在未來1周完全敲定及展開，希望在2周內完成，香港3家化驗所每日可處理50萬個樣本，所有費用由北京中央政府埋單；她也允諾，所有採集樣本的個資會保密，不會送交大陸。港專家則建議，起碼應普篩500萬至600萬人。

【4】彰銀案延長賽 更一審台新金贏

纏訟15年的彰化銀行經營權訴訟戰進入延長賽！不滿公股搶走經營權，台新金控告財政部違反雙方契約，高等法院昨天宣判，確認財政部持有彰銀股份未出售前，應支持台新金取得過半董事之契約關係存在。等於是台新金再度告贏，不過此案仍可上訴，將再進入延長賽。

【5】小薰謝情郎貼心 全家都愛鄭人碩

黃瀞怡（小薰）與鄭人碩交往1年多，她自認個性有想法，與男友因此花不少時間磨合，「他是製片出身，做事情周全，像是請朋友吃飯會想先訂餐廳，還要請餐廳的人幫忙打點」，小薰個性隨興，認為人到齊再點餐，何必太隆重，笑虧「他的人生很多包袱」。她說摩羯座的鄭人碩雖不浪漫但務實貼心，有時跟她回山上老家，他會陪爸爸豪飲，「他明明不會喝，卻懂得陪伴」，也會幫忙煮飯、洗碗，小薰的爸爸、叔叔、阿姨等親戚，無一不愛他。

(中時新聞網)