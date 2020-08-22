莊詠心、蔡沛瑜、曾嘉盈參加台南市山上區公所2個月以工換宿活動，設計山上區老厝導覽地圖。（台南市山上區公所提供／劉秀芬台南傳真）

3位來自不同學校的大學生今年暑假應徵台南市山上區公所以工換宿活動，深入走訪社區，設計了古厝導覽地圖，將社區廢棄閒置空間布置成懷舊柑仔店，其中莊詠心同學說，以工換宿近兩個月來收穫很多，與社區居民相處像一家人一樣，非常溫暖。

山上區長余基吉表示，公所覺得社區發展需要注入新活力、新想法，首次推出以工換宿活動，在臉書社團招募有熱情的學生參與，最後由台灣大學地理環境資源學系的蔡沛瑜、交通大學人文社會學系的莊詠心、暨南大學國際文教與比較教育學系的曾嘉盈同學入選。

公所為3為同學找好住宿地點後，帶他們走訪社區，例如體驗了豐德社區的平埔族竹鼓文化及白堊土陶藝製作，讓他們了解山上在地特色，再與公所討論想做的計畫。

幾經討論後，同學們決定為山上區公所製作社區走讀所需的老厝導覽地圖，不但走訪社區採訪收集導覽資料，還花了兩星期手繪加電腦繪圖製作地圖，常常熬夜修改，連在附近出沒的貓狗都出現在地圖上。

除了老厝地圖，同學們也將社區一間原本閒置荒廢的老屋重新改造，到附近工廠索取廢棄棧板，打造成復古柑仔店，當成山上區公所木瓜節活動據點之一，販售懷舊零食小物，收入將全數捐給華山基金會。

余基吉表示，該據點未來有機會將提供社區營造討論的場所，也可成為社區居民推動社造、關懷在地文化的據點。

莊詠心也說，她們3人之前對山上區完全不認識，由公所員工帶著她們一一認識各里，從陌生到熟悉，與居民打成一片，社區民眾還會關心她們的起居生活。雖然以工換宿即將結束，但她們以後還會再帶家人朋友重回山上，換她們當導覽解說員。

(中時 )