基於紐約大都會的新冠疫情，大聯盟22日宣布洋基與大都會的「地鐵大戰」3場全數喊停，兩隊到下周二之前都無球可打。下周二是兩隊的休息日，如果大都會解禁還有機會打雙重賽，大都會目前有1位球員、1位員工染病。

大都會搭乘座位較多的波音757從邁阿密飛回紐約，每個人與鄰座相距6呎以上(約1.8公尺)，全程戴著N95口罩並禁止飲食，回家之後直接進入隔離。邁阿密所在的佛州是美國目前新增病例非常多的地方，聯盟判斷在紐約隔離比較安全。

洋基在地鐵大戰前慘遭光芒橫掃，一口氣多出3位傷兵，先發左投派克斯頓(James Paxton)左前臂屈肌拉傷、內野手托瑞斯(Gleyber Torres)左腿後腱與四頭肌拉傷、牛棚左投阿維蘭(Luis Avilan)左肩膀發炎。簡言之，洋基被光芒踢下美東王座之後又陷入傷兵惡夢。

依照賽程，大都會又要在下周主場跟邁阿密馬林魚3連戰，如果隔離持續下去就會受到影響。洋基下周要飛往亞特蘭大對戰勇士，接著周末又是一次大都會3連戰，下半月雙方共有6場交鋒。

(中時新聞網)