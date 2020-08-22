桃園梁姓男子和母親爭吵後弒母，還將其頭顱從12樓住處丟下，一審認定他因吸毒導致精神障礙，判為無期徒刑；二審判決卻逆轉改判無罪，引發軒然大波。對此，竟有法官還稱，跑了就跑了，全國公務人員協會前理事長李來希聽到這句話驚呆，直言法官「她們是人嗎」？更怒轟法官只會說鬼話！

桃園梁姓男子被控吸毒後，竟持菜刀亂砍親生母親37刀，並剁下頭部，還把頭顱從12樓陽台丟下。一審該男子被判無期徒刑，但沒想到20日高等法院竟判決大逆轉，宣判無罪，梁姓兇嫌無罪且當庭釋放，還罕見「責付」給桃園衛生局。據《自由時報》報導，法官無奈表示說，因無強制處分，梁男若第二天就宣告失蹤，也只能讓他「跑了就跑了」。

聽到法官這句話，李來希爆氣在臉書怒轟，「這是我們的高院法官說的鬼話？跑了就跑了」！

李來希臉書。（摘自李來書臉書）

李來希直言，縱放被告，把一顆不定時炸彈丟給社會，兩手一攤，跑了就跑了？說的輕鬆，事不關己，己不勞心？法官終身職，可以做到滿做到死，連老年痴呆了，兩手一攤不用辦案，還是法官，照領法官薪水，怎樣？法官說被告無罪就是無罪，法官說被告沒有再犯之虞，就是不會再犯？再犯呢？那就再犯吧！

李來希更譏諷台灣的法官，「法官又不是神，你們期待什麼？不服氣的話，你們來當法官啊！真她奶奶的，想罵人！問題是她們是人嗎」？

針對外傳法官說梁姓男子殺母獲判無罪後，「跑了就跑了」，台灣高等法院看到事態擴大到無法收拾，「趕緊發聲明稿嚴正駁斥」。聲明稿指出，若梁男責付給衛生局後有逃跑情事，法院可以要求追緝到案後繼續將他羈押，不可能有放任他逃跑的荒謬法律見解。

(中時新聞網)