費城人前日在水牛城雙重賽被藍鳥橫掃，投手艾瓦瑞茲(Jose Alvarez)更慘遭強襲球擊中胯下。艾瓦瑞茲5局下兩出局時登板，只投了兩球就被藍鳥打者葛瑞奧(Lourdes Gurriel)敲出時速105.3英里(約169公里)的強襲球直擊重要部位，神奇的是他仍舊完成了封殺。
艾瓦瑞茲忍痛撿球傳給一壘手，隨即不支倒地，痛苦掩面。他無法步行，最後由小車載運出場。所幸送醫診斷後沒有大礙，艾瓦瑞茲說：「好慘，那球打到我的重要部位，這是無法言喻的痛苦。感謝上帝，我現在好多了，希望我幾天之後就能回歸。」
當時費城人還領先1分，艾瓦瑞茲咬牙封殺跑者，讓他獲得1個中繼點，這一球也不算白挨了。他是牛棚裡表現最好的投手，自責分率1.42，如果沒被打傷或許費城人也不會輸球，因為下一任投手杭特(Tommy Hunter)就砸鍋了。
事實上費城人的牛棚千瘡百孔，雙重賽第2戰，他們只打7局也守不住7分的領先，被藍鳥打了9分逆轉，終結者奈瑞斯(Hector Neris)自責分率高到6.75。總教練吉拉迪(Joe Girardi)讓艾瓦瑞茲繼續隨隊出賽，但要休養幾天才能再登板。
(中時新聞網)
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